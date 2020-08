"Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden": Müllpyramide im Vorgarten

Doch bei aller visueller Virtuosität: Dieser Regisseur ist auch ein Bluffer. "Alles ist Fiktion", behauptet er. "Wir selbst sind Fiktion. Wir sind das, was wir anderen sagen, was wir sind." Mit Verlaub: Das ist wohlklingender Quatsch, der sich eine Anything-Goes-Freiheit erlaubt, aber nicht sehen will, dass etwa der Surrealismus eines Buñuel nicht nur in überbordenden Einfällen besteht, sondern auch eine enorme Dichte und Kompaktheit zeigt – und dazu eine Haltung und eine politische Stoßrichtung. Moreno dagegen begnügt sich mit dem, was gern und unverbindlich vage als "schräg" oder "skurril" bezeichnet wird. Wenn sich doch ein Grundmotiv durch diesen mit bösen Karikaturen besetzten Film hindurchzieht, dann ist es eine Misanthropie, die oft in Sadismus umschlägt. Die Geschichte der missbrauchten Kinder etwa bedient sich der hässlichen Ästhetik des Snuff Movies, also jener Filme, die suggerieren, es würde in ihnen tatsächlich gefoltert und gemordet.

Das Abgründige in Morenos Film sind aber nicht nur die Plots, in denen beschädigte Figuren ihre Beschädigungen vorführen. Es ist auch die Empathielosigkeit, mit welcher der Regisseur dies alles schildert. Letzteres verbindet ihn zum Beispiel mit einem Regisseur wie Ulrich Seidl ("Hundstage"), der in all seinen Filmen Macht- und Demütigungsspiele inszeniert, und zwar so, als genieße er sie selber am meisten. Was in Morenos Fall heißt: Man hat als Zuschauer das unangenehme Gefühl, dass hier nicht nur ein Mann im Film seine Frau als Hund behandelt, sondern auch ein Mann hinter der Kamera. Und der kann sich dann auch noch an ihrer Rache weiden und sie als blutrauschende Splatter-Orgie schildern.

Aritz Morenos "Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden" läuft ab 20. August in den deutschen Kinos. Welche Spielstätte den Film in Ihrer Nähe zeigt, sehen Sie hier.