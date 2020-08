Kopfreisen: Augen zu und weg

Wenn schon nicht reisen, dann wenigstens träumen. Lady Mary war ebenfalls lange auf der Suche nach einem Verleger. Erst 1767 und ein Jahr nach ihrem Tod erscheinen die "Briefe aus dem Orient". "Ihren dauerhaften Erfolg verdanken sie einerseits ihrer literarischen Qualität und Originalität und dem unterhaltsamen Ton, um den sich die Schreiberin stets bemüht", heißt es in einer der vielen Corona-Leselisten im Netz. Und sie stellen "ein einzigartiges Dokument dar, das Zeugnis von der Offenheit und Toleranz ihrer Verfasserin gegenüber der fremden Kultur ablegt". Inklusive ihres Engagements, die Pockenimpfung populär zu machen.

Natürlich stammen die Klassiker der Reiseliteratur von Männern, allen voran die drei J: Johann-Wolfgang von Goethe, Joseph von Eichendorff und Jules Verne. Forschen konnte erst recht nur der Mann, denn Frauen wurde sowohl Kühnheit als auch Kraft abgesprochen. Bildungsreisende waren ebenfalls männlich. Sie wurden von ihren adeligen und/oder stinkreichen Familien auf Grand Tour geschickt – aus Angabe, reinem Selbstzweck oder im Idealfall, um den Horizont zu erweitern und Sprachen zu lernen. Häufig waren sie in Begleitung eines älteren Gelehrten, der Ablenkungen ("Wein, Weiber, Würfel") fernhalten sollte.

Ida Pfeiffer beglückte ihre Fans mit Gruseligem

Wieder daheim, mochten die Männer ihren Wissenszugewinn nur mit ihresgleichen teilen, wozu Frauen, egal welchen Standes, nun mal leider nicht zählten. Trotzdem lernten sie, ob aus Adel oder Bürgertum, immer mehr eigene Quellen anzubohren. Mit den Schilderungen fremder Welten wuchs der Freiheitsdrang, geographisch und politisch. "If all Men are born Free, how is it that all Women are born Slaves?”, fragt die Frauenrechtlerin Mary Astell schon 1730 (!), eine der Freundinnen von Lady Mary.