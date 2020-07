Koppolds Kino: 25 Jahre auf der Flucht

Wie Thomas Walter selbst gelebt hat und lebt, das freilich wird nicht so ausführlich geschildert, erschließt sich manchmal durch Andeutungen oder bleibt – weil es eben geheim bleiben muss – im Dunkeln. Er pflanzt Bohnen auf seinem Grund, auf dem auch Hühner herumgackern, er war mal bei einer landwirtschaftlichen Kooperative dabei, auch bei einem Internet-Café. Und nach einer halben Filmstunde ist auch eine blonde Frau zu sehen, ohne dass deren Status genauer erklärt würde. "Gewalt ist grundsätzlich Scheiße", sagt Walter, der sagt, er käme aus der Friedensbewegung. Allerdings gebe es Notwehrsituationen. Was Venezuela betrifft: "Von 2004 bis 2008 war der Chavismus eine wunderschöne Sache!" Es sei schön gewesen, endlich mal so "eine Situation real miterleben zu dürfen, für die du selber eingetreten bist." Aber dann habe die Partei das alles kanalisiert und kaputtgemacht. Es könne aber "keine bessere Gesellschaft geben, wenn die Leute das nicht wirklich wollen, es muss von unten kommen…"

Wie gesagt: Dies ist kein kritischer Dokumentarfilm, sondern das Dokument eines Sympathisanten. Der konfrontiert uns mit einem sympathischen und sich als Anarchisten bezeichnenden Mann, der für seine Überzeugung konsequent einen ganz eigenen Weg gegangen ist oder gehen musste. Einen Weg, der ihn an Orte und in Emotionen führte, von denen Walter selber nicht viel erzählt, und wenn doch, dann eher sachlich. Ein Gefühl wie Einsamkeit gehört für ihn wohl zu den Sentimentalitäten, die es sogar in einem Song zu kritisieren gilt: "In einer Hütte aus Palmen, tat ich mit selber leid." Dass er aber gerne wieder unter eigenem Namen zurückkehren würde, das spürt man. Eine Sehnsucht nach Heimat, die Walter, aber wieder "nur" in einem Song klar ausspricht: "Ich will nach Hause, ich will heim!" Das letzte Wort des Films hat dann, am Ende des Abspanns, Bert Brecht: "Die Widersprüche sind unsere Hoffnung."

Sobo Swobodniks "Gegen den Strom - Abgetaucht in Venezuela" läuft ab 9. Juli in den deutschen Kinos. Welche Spielstätte den Film in Ihrer Nähe zeigt, sehen Sie hier.