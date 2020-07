Kultur trotz Corona: Jenseits des Opernhauses

Die Aufführung ist aus den Corona-Einschränkungen geboren. Hände desinfizieren ist Pflicht, aber die Zuschauer dürfen diesmal auch paarweise auf den Paletten Platz nehmen: wenn sie in einem Haushalt leben. Anspielungen finden sich auch im Bühnengeschehen wieder. Bei "Kann nicht küssen ohne Liebe", seinerzeit ein Top-Seller, küssen sich Matthias Klink und Natalie Karl auf der Bühne. Sofort eilt Moritz Kallenberg mit dem Desinfektionsspray herbei und sprüht, was das Zeug hält. Dabei dürfen die das, denn sie leben in einem Haushalt.

"Unter der Überschrift ‚quick & dirty‘ wollen wir Werke aus der wunderbaren Welt der Operette und des Musicals zeigen", kündigt die Staatsoper an und macht es sich, wie sie selbst schreibt, "relativ einfach: nicht länger als 90 Minuten, maximal 5 Personen, 14 Tage Proben, 3 Aufführungen, nicht im Opernhaus." Ein wenig hapert es noch mit dem ungewohnten Format. 70 Minuten – in diesem Fall – sind zwar schnell vorbei, schneller als ein dreistündiger Opernabend. Aber "quick", also schnell: Dafür gibt es dann doch manchmal zu lange Kunstpausen. Paul Abraham hätte sich das nicht leisten können. Als er das Stück schrieb, nach der Weltwirtschaftskrise, hungerten die Leute nach Unterhaltung – ähnlich wie junge Menschen heute, die nach drei Monaten Abstandsregeln wieder leben wollen.

Einmal zieht Martin Bruchmann eine Flaschenpost aus dem Neckar. Nach theatralischem Entkorken trägt er die Geschichte von Paul Abraham vor, der nach der Machtergreifung der Nazis über Nacht vom Megastar zum Mr. Nobody wurde. 100 Schlager hatte er nach eigenem Bekunden wöchentlich geschrieben. Im New Yorker Exil dirigierte er verwirrt den Verkehr, und als er 1956 in die BRD zurückkehrte, glaubte er, er sei immer noch dort und stünde kurz vor dem Durchbruch. "Das Paradies mag eine Insel sein", heißt es am Schluss, "die Hölle ist es auch."

Ein Korrespondent der New York Times ist aus München angereist. Es gebe nicht viele Opernhäuser, die so kreativ mit den Einschränkungen umgehen wie in Stuttgart, meint er. Eine Zuschauerin möchte von den zwei Journalisten wissen, für welche Zeitungen sie tätig sind. "Sie müssen unbedingt schreiben", insistiert sie, "wie toll das ist, dass die Oper endlich auch einmal an solche Orte kommt."