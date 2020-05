Große Corona-Show

Folge 35: Vorhang auf für Gez & Geli!

Mittwoch, 6. Mai

Gerade hängt er Bilder seiner SchülerInnen auf, gestaltet die Gänge der Erzieherinnenschule St. Loreto in Schwäbisch Gmünd völlig neu. So hat Gez Zirkelbach wenigstens ein bisschen zu tun. Hier in Loreto unterrichtet er normalerwiese Kunst. Normalerweise. Nun freut er sich, dass die Schule ihm eine Aufgabe gegeben hat, die schon lange anstand: das künstlerische Lifting der Gemeinschaftsflächen.

Nicht nur sein Kunstunterricht in Loreto und an der Schwäbisch Gmünder PH fällt derzeit flach. Denn Gez Zirkelbach ist vielseitig unterwegs: Er ist bildender Künstler, Maler, Musiker, Hochschullehrer. Seit dem Studium der Malerei an der Kunstakademie in Stuttgart ist er freiberuflich im "Atelier4-Malerei Performance Musik" mit dem Maler Andreas Heinrich Adler in Schorndorf verbunden. Und seit 1986 spielt er auch mit der Musik- und Performancegruppe "Der Trieb". Geplant war bei der diesjährigen Kunstmesse Schwäbisch Gmünd eine Performance mit dem Münchner Aktionskünstler Martin Stiefel. Corona hat auch diese Musikpläne zunichte gemacht.

Und sämtliche Konzerte. Das gilt auch für seine Pop-Rock-Soul Band "Cassandra & The Boyz" und von "Gez & Geli" gleich mit dazu, denn der musizierende Maler spielt in vielen Formationen. Auch auf der Montagsdemo-Bühne gegen S 21 ist er immer wieder zu sehen und zu hören: mit Gez & Blues Band, oder gemeinsam mit seinem Sohn, dem Musiker Luis Zirkelbach. "So viermal im Jahr spielen wir gegen S21", sagt der versierte Gitarrist, zuletzt bei der 499. Montagsdemo. Oh, hat er da gedacht, die 500. hätte sicher mehr Publikum versprochen. Schwamm drüber.

Für die Kontext-Bühne hat er zusammen mit Angelika Fischer etwas "Rhythmisches und Mutmachendes" gesucht. In dem Video mit seiner Formation "Gez & Geli", dem Duo für selbstkomponierte Songs und Improvisationen – "gefühlvoll, nachdenklich, politisch", so die Selbstbeschreibung –, will er mit "Along the Wind" eine Spitze gegen den Mainstream setzen und gleichzeitig Mut machen. Nicht warten, sondern handeln, jetzt – auch allein oder mit wenigen Vertrauten, so seine ebenso trotzige wie positive Maxime.

Als einer der Vertreter im Team des Landesvorstands und im Bundesvorstand der Bildenden Künstler in verdi weiß er, wovon er spricht. Dort setzt er sich seit Jahren für die Verbesserung der Lebens-und Arbeitsbedingungen für KünstlerInnen ein. So sieht er die derzeitige Krise auch als Chance für grundsätzliche Verbesserungen. "Ausstellungshonorare und Grundgehalt sind die Themen der Zeit", sagt Zirkelbach zuversichtlich. Und dann ist da diese überwältigende Solidarität, die er persönlich erfährt: "Leute rufen mich an, fragen, ob ich Unterstützung brauche." Für Corona-Depressionen hat Gez Zirkelbach keine Zeit.

Mehr Informationen unter: www.mediarta.de

Lyrics: Along the Wind (T./M.: Gez)

Left my body in the morning, flyin to a land out there and I keep along the wind

Flyin with my silver wings, under me those 'Little Things' and men and women and children

And I'm lookin at the world with the eyes of a bird, now I’m feelin real right free

And my eyes are searching you, searchin with the eagle view, searching you, you angry man

Without protection walkin in the dark, walkin down to your own Jurassic Park,

Life is a fight it's hard and not right, if one are rich and the others not in light

Das Leben ist ein Kampf, doch sei nicht so verkrampft, sonst läufst Du Gefahr, dass Deine Seele abdampft

Che Guevara's Poster ist noch keine Revolution, veränder Dich selbst und lass mal alles los

Along the Wind (Mainstream), Along the Wind (Mainstream)

Along the Wind, Along the Wind



Gez Zirkelbach: Gesang und Gitarre

Angelika Fischer: Cajón und Percussion

Video by Thea Rinderli, Schauspielerin/Performerin, ITZ Zimmertheater, Tübingen