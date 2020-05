Schon Douglas Adams, Gott hab' ihn selig, hat die Zahl 42 in seiner Roman-Reihe "Per Anhalter durch die Galaxis" als Antwort auf alle Fragen der Weltgeschichte gepriesen. Und so scheint uns die Zahl eine gute zu sein, um die Kontext-Corona-Serie "Vorhang auf" in dieser Ausgabe mit einem großen Finale zu beenden. Ende März haben wir begonnen, den Vorhang unserer virtuellen Bühne jeden Tag neu für KünstlerInnen zu öffnen, denen Corona-bedingt die Auftrittsmöglichkeiten abhanden gekommen sind. Zu der Zeit hätten wir nie gedacht, dass wir einmal ein richtiges virtuelles Kunst-und-Kultur-Festival präsentieren können. Aber: Genau so kam es, und in dieser Ausgabe möchten wir uns herzlich bedanken. Für all die großartigen Zusendungen, die wir erhalten haben. Und dafür, dass wir so viele Menschen mit tollen Ideen, Programmen und Projekten kennenlernen durften. Wir wussten, dass Baden-Württemberg eine vielfältige Kulturszene hat. Aber wie vielfältig sie ist, haben wir hier gelernt. Kontext verneigt sich!