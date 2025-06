Stuttgarter Zeitungen im Ausverkauf: "More of the same"

Was erwartet damit die Leserinnen und Leser von "Stuttgarter Zeitung/Nachrichten", "Eßlinger Zeitung", "Böblinger Bote" und "Schwarzwälder Bote"?

Mehr Einheitstexte. Wir haben ja in all diesen Konzentrationsfällen immer wieder beobachten müssen, dass die Redaktionen ausgedünnt werden und journalistische Texte, die früher nur in einer Zeitung erschienen, dann gleich in vielen erscheinen, also more of the same. Das Gegenteil von Vielfalt. Nicht viele verschiedene Berichte von vielen Journalist:innen, sondern ein Journalist berichtet für viele, viele Zeitungen.

Und das bedeutet wiederum was?

Dass der Leser keinerlei Möglichkeiten hat, sich aus unterschiedlichen Quellen zu informieren. Und dass das Machtverhältnis wechselt. Wenn ein Politiker einem Journalisten ein Interview gewährt und dieser Journalist – ich sag mal: – die Hälfte der Auflage einer Tageszeitung in einem Bundesland versorgt, dann hat dieser Journalist einen gewaltigen Einfluss.

Nun sagen Verleger:innen ja gerne, man könne das alles nicht mehr finanzieren, also diese klassische Berichterstattung. Ist Journalismus tatsächlich ein finanzielles Verlustgeschäft?

Nein, ein Verlustgeschäft ist es sicherlich nicht, aber wir haben auch nicht mehr diese besondere Situation, die bis zur Jahrtausendwende den Verlegern Renditen in die Taschen spülte, die lagen manchmal bei 25 Prozent, also einer Größenordnung, die man ansonsten in der Industrie und im Handel nicht kennt. Diese hohen Renditen gibt es sicherlich in der Branche so nicht mehr. Und ja, viele Verleger weinen – das kann man ja nachvollziehen – und versuchen nun immer noch, Renditen zu erwirtschaften, die oberhalb von dem liegen, was wir aus anderen Branchen kennen. Dem einen gelingt es, dem anderen nicht.

Wem gelingt es?

Naja, zum Beispiel solchen, die sich sehr breit aufgestellt haben. Wie etwa die "Südwest Presse" in Ulm, die nicht nur über eine Vielzahl von Tageszeitungen und Anzeigenblättern verfügt, sondern daneben auch noch Fachzeitschriften und vieles andere mehr hat.

Wenn wir auf die lokale Ebene sehen, beobachten wir eine starke Ausdünnung der Inhalte. Welche Folgen hat das?

Auf der Ebene des Lokalen kennen wir ja in Deutschland kaum noch Orte oder Landkreise, wo es noch ein vielfältiges Erscheinungsbild gibt, also mehrere Zeitungen, die auch Lokales berichten. Das ist heute die große Ausnahme, das gibt es ja selbst in Stuttgart nicht mehr, da hat man auch einen Einheitsbrei. Wenn es überhaupt noch zwei Zeitungen gibt, dann sind sie oft in Kooperation miteinander verbunden und bringen eben dann häufig identische Sichtweisen, identische Texte.