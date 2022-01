Stimmen zum Kahlschlag im Pressehaus: "Schmerzen bei der Zeitungslektüre"

Die Tweetisierung der StZ

Von Johannes Milla, Geschäftsführer von Milla & Partner und Kreativdirektor in Stuttgart

"'Aus Redakteuren werden Clickworkers – das hat Gründe'. So würde eine typische Clickbait-Headline à la StZ lauten. Stuttgart hat schon jetzt einige unangenehme Leiden: Seit längerem die Milaneoisierung der Königstraße. Die Lieferandoisierung der Gastronomie. Die AMG-isierung der Theo. Die Spielothekisierung, die König-Wilhelm-II-isierung und die Riesenradisierung. Und jetzt kommt noch die Tweetisierung der Stuttgarter Zeitungen dazu.

Mit den neuesten 'Umstrukturierungen', die man überall liest, leider nur nicht in der StZ, ist es jetzt soweit: Aus Redakteur*innen werden Clickworkers. Warum macht das der Zeitungsverlag? Als Kommunikations- und Marketingmensch weiß ich: Wer an Qualität spart, verliert. Egal in welcher Branche. Aber warum muss der Stuttgarter Zeitungsverlag sparen?

Frage an die Lesenden: Wann haben Sie zum letzten Mal in einer – sagen wir – Samstagsausgabe eine Anzeige eines Stuttgarter Automobilunternehmens gesehen? Eben! Der Verlag muss sparen, weil es an Werbeeinnahmen fehlt. Und warum fehlt es an Werbeeinnahmen? Weil Tageszeitungen allgemein und auch die "Stuttgarter Zeitung" Relevanz verloren haben. Und warum? Weil an der Qualität, an den Personalkosten gespart wurde. Die klassische Henne-Ei-Frage. Der Verlag ist Täter und Opfer zugleich.

Aber man kann an der Henne etwas ändern! Nämlich an den Werbeeinnahmen!

Als Gestalter räumlicher Kommunikation kann ich nur an die werbetreibenden Unternehmen, an die Werbeagenturen und Mediaplaner appellieren: Platziert Eure Werbemillionen nicht nur in den asozialen Medien, die von Bad News und Aggressionen leben und die Gesellschaft spalten. Sondern in der klugen, nachdenklichen, freien Presse in Anzeigen. Print wirkt! Und kommt nicht mit dem Argument der Streuverluste in Tageszeitungen, und dass man in den sozialen Medien mit Big Data und KI viel gezielter Zielgruppen erreichen könne. Der Verlust an guter Presse ist schlimmer als jeder Streuverlust. Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und damit auch für die werbetreibenden Unternehmen.

Eine Zeitung, eine Stadt, unsere Gesellschaft braucht nicht viele Klicks. Sondern gute Information. Und kluge Gedanken. Und Kontroversen, die mit Besonnenheit zu Konsens werden. Im Metaverse? Nein: in einer gescheiten Zeitung."