Journalismus und Corona: Wissensstände unter Vorbehalt

Bei mehr als 117.000 Corona-Toten in der Bundesrepublik, hinter denen unzählige persönliche Tragödien stehen, dürfte heute als gesichert gelten, dass das Gefahrenpotenzial groß ist, und dass es ohne Gegenmaßnahmen weitaus mehr Tote gegeben hätte. Ist hier nicht Vorsicht besser als Nachsicht?

Politisch dürfte die Frage einfach zu beantworten sein. Im Fall von Corona hat das exponentielle Wachstum der Infektionskurven bei ungehemmter Ausbreitung schnell gezeigt, dass der Handlungsbedarf ein dringlicher ist, wenn als übergeordnetes Ziel angestrebt wird, vermeidbare Todesfälle zu verhindern – und nicht die maximale Freiheit des Einzelnen zu gewährleisten. Es entsteht also eine Situation, in der eine Verhaltenslenkung der Bevölkerung politisch beabsichtigt ist. Was aufregender klingt, als es ist: Schließlich gibt es wenig Diskussionen darüber, dass Verkehrsschilder uns die Freiheit rauben. Und angesichts einer rasanten Seuchenausbreitung mit tödlichen Folgen mögen Einschränkungen gut begründet sein. Aber ist es die Aufgabe des Journalismus, sich an der Verhaltenslenkung zu beteiligen? Oder nicht viel eher: kritisch die Strategien zu erklären, mit denen der Effekt erzielt werden soll?

Wer entscheidet, ob die Debatte ausgewogen ist?

Ein Journalismus, der sich an Verhaltenslenkung beteiligen will, trägt nicht zur Meinungsbildung bei – er versucht, sie zu formen. Fraglich ist allerdings, wie stark sich dabei Urteile über die Medienbranche pauschalisieren lassen. Und wie sehr Versuche der Einflussnahme skandalisiert werden müssen. Immerhin will man als JournalistIn ja auch kein Massensterben mitbefördern. Und der Sinn aller Kommentare und Meinungsbeiträge besteht genau im Versuch, Leute von einer bestimmten Sichtweise zu überzeugen. Das ist alles wenig problematisch – so lange Debattenräume offen bleiben. Sind sie das?

Die Meinungsbildung ist eine höchst individuelle Angelegenheit. Wer bestimmt, ob der öffentliche Diskurs ausgewogen ist? Ob Medien manch eine Maßnahme im Kampf gegen die Ausbreitung als zu wirksam dargestellt haben? Ob sie Positionen der Politik zu unkritisch übernommen haben? Ob es berechtigte Kritik an Maßnahmen gab, die zu wenig Raum erhalten hat? Immerhin waren es ja keine "Querdenken"-Demonstrationen, sondern Gerichte, die beispielsweise Ausgangssperren als unverhältnismäßig gekippt haben.

Wer meint, dass die eigene Position im Diskurs nicht ausreichend Gehör findet, lässt sich auch nicht einreden, dass das Gegenteil der Fall ist. Sicher aber ist: Es gibt in etlichen Medien, etablierten und alternativen, eine unmöglich zu überblickende Anzahl an Beiträgen zu den verschiedensten Facetten aller nur denkbaren pandemischen Fragestellungen und deren Begleiterscheinungen. Manche sagen so, andere so. Dazu kommt: Was in dieser Krise nun der Weisheit letzter Schluss ist, kann nicht abschließend beantwortet werden. Hat Schweden die Pandemie besser bewältigt als Deutschland? Sollte man die Seuche nicht doch einfach laufen lassen? Hier gibt es ethisches Für und Wider, statistische Fakten etc. – aber letztlich handelt es sich bei den Antworten um Meinungsurteile, die einen Tatsachenkern haben können oder auch nicht. Was gewesen wäre oder hätte sein können, weiß mangels fundierter Vergleichbarkeit erst recht niemand mit Sicherheit. Grundsätzlich aber gilt: Weil die Gedanken frei sind, ist Kritik immer möglich.

Spannender ist, wie mit Kritik umgegangen wird. Manche wird abgeschmettert, andere kann mit Zustimmung geäußert werden. Widerrede gehört zum Meinungsstreit, den wir, entgegen so mancher Wahrnehmung, seit zwei Jahren auf höchster Drehzahl führen. Wahrscheinlich lehnt man sich mit der Beurteilung nicht allzu weit aus dem Fenster, dass die "Querdenken"-Bewegung medial ein insgesamt überwältigend negatives Feedback erhalten hat. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass auf den Bühnen des Protests mitunter haarsträubender Unsinn erzählt wird.

Mit wem kann man gemeinsame Sache machen?

Aber Moment! Es wäre ein zu leichtes Spiel, sich eine unsinnige Position innerhalb einer Bewegung herauszupicken, diese zu widerlegen und dann so zu tun, als handle es sich bei allen KritikerInnen um Volltrottel. Also noch ein Eingeständnis: Die "Querdenken"-Bewegung besteht nicht nur aus Faschos, teils haben sie linke oder grüne Wurzeln, und wie eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung feststellt, handelt es sich um ein sehr heterogenes Spektrum. Mitunter sind sogar Leute dabei, deren Argumentation nachvollziehbar erscheint. Aber! Wenn als Maßstab dafür, was die Bewegung repräsentiert, die Redebeiträge auf den Bühnen herhalten müssen, wird es dünn.