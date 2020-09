"Querdenken"-Demos: Ganz normale Leute

Da werden Teilnehmerzahlen gefälscht und die Existenz der Pandemie geleugnet. Wie üblich bei solchen Versammlungen stellte sich für die Masse der Leute ein Erlebnis ein, das der Soziologe Emil Durkheim "kollektive Efferveszenz" nennt, eine euphorisch erlebte Interaktionssituation. Und tatsächlich hat es ja etwas befreiendes, wenn man nach Wochen und Monaten der plötzlichen Reglementierung des Alltags wieder in einer Menge, in der Öffentlichkeit ist, sich zeigen kann und endlich wieder gesehen wird. Was diese Masse vereint, ist, dass sie sich nicht bevormunden und reglementieren lassen will. Das scheint ein emanzipatorischer Anspruch. Klopft man die Redebeiträge vom Podium oder aus dem Publikum allerdings auf die Frage ab, wofür sie auf die Straße gehen, welche zukunftsorientierten Forderungen sie haben, dann findet man so gut wie nichts. Gefordert wird, dass alle möglichen Personen "weg müssen", etwa Merkel, Spahn oder Bill Gates. Aber was dann?

Feindbilder als verbindendes Element

Selbstverständlich werden auch keinerlei Vorschläge unterbreitet, wie die Seuche sinnvoll bekämpft werden könnte. Was die "Querdenken"-Proteste auszeichnet, ist, dass sie sich hinter Feindbildern versammeln. In der Verschiedenheit ihrer Zusammensetzung zeigt sich keineswegs ein Pluralismus, sondern eine Masse vereinzelter Einzelner, die durch Gegnerschaft zusammengehalten werden, während ihre Anführer Lügen verbreiten, um Fiktionen zu erzeugen. Auch Hanna Arendt hat hingewiesen auf "die außerordentlich zentrale Rolle, welche die Fiktion von Weltverschwörungen für totalitäre Bewegungen spielt".

Dabei greifen die Anführer gesellschaftliche Stimmungen auf, die sich zurzeit auch in Symbolen äußern. Sie verschaffen die Vergewisserung der Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Zu einem Identität stiftenden Symbol ist etwa die Maske geworden. Wer sich eine Weile im "Mittelwesten" Baden-Württembergs herumtreibt – sagen wir im Dreieck von Ravensburg, Sigmaringen und Überlingen – dem dämmert bald, dass hier am Tragen der Maske die Frage "Freund oder Feind" geklärt wird. Die mit der Maske gelten als die angepassten Angsthasen, die sich "denen da oben" unterwerfen. Die ohne Maske, das sind die coolen Furchtlosen. Die Maske zu tragen oder nicht stiftet Zugehörigkeitsgefühle und Identität. Denn bereits die Zugehörigkeit zu einer Gruppe – zu der mit oder der ohne Maske – verspricht Sicherheit, nämlich einen vermeintlichen Standpunkt in der unübersichtlich gewordenen Gesellschaft. Der Einsatz für diese Querulanz ist natürlich nicht besonders hoch, aber wer keine Maske trägt, fühlt sich wenigstens so, als zeige er es "denen da oben" mal so richtig.