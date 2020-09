Nawalny und die Medien: Putin war's! Oder doch nicht?

In der FAZ immerhin finden sich zum Nawalny-Fall auch mal diese Sätze: "Es ist alles dabei: Hintermänner und Drahtzieher, Vertuschungsversuche und Desinformation." Dazu jedoch einschränkend, dass so etwas "kein zweitklassiger Spionagethriller" hätte besser erfinden können. Wieso denn zweitklassig? In den erstklassigen Romanen des früheren Geheimdienstlers John LeCarré unterscheiden sich die Methoden des Westens kaum von denen des Ostens. Zu trauen ist im Reich der Geheimdienste jedenfalls keinem. Was zum Beispiel erst jetzt publik wurde: die Operation Rubikon. Der BND hat dabei zusammen mit der CIA von 1970 bis 1993 (vielleicht auch länger) eine Schweizer Firma namens Crypto AG betrieben, über die manipulierte Verschlüsselungstechnik an mehr als hundert Staaten verkauft wurde, um die Käufer auszuspähen.

Was den "Spiegel" (und viele andere Medien) am 10. September 2020 in Sachen Nawalny nicht an der Reduzierung von Komplexität hindert: "Für den Anschlag wurde nach Analysen eines Speziallabors der Bundeswehr eine Variante des russischen Nervenkampfstoffes Nowitschok eingesetzt, die noch giftiger ist als der Stoff, mit dem 2018 der russische Ex-Agent Sergei Skripal und seine Tochter vergiftet wurden. Der Angriff auf Skripal wurde von einem Kommando des russischen Militärgeheimdienstes GRU ausgeführt." Dass auch der Anschlag auf den Doppelagenten Skripal und seine Tochter keineswegs geklärt ist, hat Craig Murray, früherer UK-Botschafter in Usbekistan, in seinem Blog akribisch dargestellt. Er kommt zu dem Schluss, dass sowohl die britische als auch die russische Regierung lügen und hinter den "Spionagespielen" viel mehr steckt "als eine sinnlose Racheattacke auf die Skripals".

Was Geheimdienste mitunter veranstalten, hat vor zwei Jahren die Ukraine vorgeführt. Sie meldete die Ermordung des kremlkritischen Bloggers Arkadi Babtschenko, zeigte Bilder von dessen Körper in einer Blutlache, verwies auf Russland als Täter – und ließ Babtschenko einen Tag später in einer Pressekonferenz wiederauferstehen! Der Geheimdienst habe dessen Tod (übrigens mit Schweineblut) inszenieren müssen, so wurde behauptet, um der tatsächlichen Ermordung durch Putins Schergen zuvorzukommen und angebliche Anschlagspläne des russischen Geheimdienstes zu entlarven. Sogar Inna Hartwich zeigte sich da zwar "glücklich", aber auch etwas "ratlos". Die Liste tatsächlich getöteter (und oft regierungskritischer) Journalisten und Politiker in der Ukraine ist übrigens lang, sie enthält etwa die Namen Oles Busina, Oleg Kalaschnikow und Pavel Scheremet. Von deutschen Sanktionen war in diesen Fällen nie die Rede.

ARD berichtete lückenhaft – sagt die ARD

Noch ein paar Anmerkungen zu den Reizthemen Ukraine und Krim. Für den Ex-EU-Kommissar Günter Verheugen war die neue Regierung illegitim, am 18. März 2014 sagt er im "Deutschlandfunk", dass die Gespräche mit der Ukraine so schwierig seien, "hat ja eine Ursache auch in Kiew selber, nämlich die Tatsache, dass dort ein fataler Tabubruch begangen worden ist, dem wir auch noch applaudieren, der Tabubruch nämlich, zum ersten Mal in diesem Jahrhundert völkische Ideologen, richtige Faschisten in eine Regierung zu lassen, und das ist ein Schritt zu weit."

Dass die meisten deutschen Medien davon nichts wissen wollten, hat ebenfalls schon 2014 der Journalist Stefan Korinth bemängelt. Er stellt in seinem Artikel "Der Qualitätsjournalismus versagt" eine "tendenziöse, irreführende und einseitig-parteiische Berichterstattung der großen etablierten Medien" fest.

Sogar der ARD-Programmbeirat hat damals die Ukraine-Berichterstattung seines Senders gerügt: "einseitig, lückenhaft und voreingenommen". Verena Bläser kommt in einer Untersuchung für die Bundeszentrale für politische Bildung zu einem ähnlichen Schluss. Und heute? Es hat sich nicht viel geändert. Dabei ist selbst in Sachen Krim nicht klar, ob es sich tatsächlich um eine Annexion handelte. Der Strafrechtler Reinhard Merkel, Mitglied im Deutschen Ethikrat, schreibt am 8. April 2014 in der FAZ, dass die Sache kompliziert sei, dass es sich aber letztlich um eine Sezession handle.

Warum keine Sanktionen gegen die USA?

Und noch ein paar Wörter zu den USA, unserem großen Verbündeten, der das Nord-Stream-2-Projekt zu Fall bringen will, um sein Fracking-Gas zu verkaufen. Ein Staat, der sich einen Chauvinisten und Rassisten zum Präsidenten gewählt hat, der aus seinen Sympathien für rechtsextreme Regierungen wie die des Brasilianers Bolsonaro kein Hehl macht; der geheime Foltergefängnisse in EU-Länder ausgelagert hat und in Zusammenarbeit mit Deutschland Drohnenmorde begeht; der auf Kuba sein gegen alle Rechte verstoßendes Guantanamo betreibt; der den Wiki-Leaks-Gründer Julian Assange, nachdem dieser US-Kriegsverbrechen öffentlich gemacht hatte, durch ein amerikanisch-schwedisch-britisches Komplott der Todesstrafe zuführen will; der gerade Sanktionen gegen die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs verhängt hat, weil sie Kriegsverbrechen in Afghanistan untersuchen will; der den Atomdeal mit dem Iran einseitig aufgekündigt hat und überhaupt jedem Staat droht (vom Einfrieren der Konten über Blockaden bis zum Einmarsch), der sich nicht seinem Willen unterwirft.