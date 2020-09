Truppenübungsplatz Münsingen: Metamorphose des Militärischen

Ein Ort als Chronist des Wandels: Bei Münsingen auf der Schwäbischen Alb wurde das Töten gelehrt. Seit das einstige Militär- als Biosphärengebiet anerkannt ist, gewinnt der Tourismus dort an Zulauf. Mit der TrÜP-Guide auf Spurensuche.

Die Vergangenheit versteckt sich zwischen Hügeln und Wäldern. Rita Goller zeigt aus dem Fenster: Panzerspuren im Gras erinnern an früher. Sie steuert den Wagen durch das Biosphärengebiet, ihre wachen Augen scannen die Umgebung. Nur wer genau hinschaut, erkennt die Narben der Natur, die der Mensch hier eingekerbt hat. "Die Menschen ächzen nach Ruhe, und hier können sie aus dem Hamsterrad ausbrechen", sagt die 62-Jährige. Für sie gibt es keinen Ort wie diesen, so voll von Geschichte, Wandel und Gelassenheit. Endloses Grün in allen Intensitäten, eine hörbare Ruhe, kein Plastikmüll, kein Lärm. Münsingen auf der Schwäbischen Alb ist eine Einladung zur Flucht vor der beschleunigten Gesellschaft.