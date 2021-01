Querwandern: An oder mit Herpes

Ralf Baßler, im Gründungsvorstand der neuen Partei Die Basis ("Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit, Schwarmintelligenz" und "vermutlich der echten Demokratie letzte Chance"), fotografiert seine Basis-Visitenkarte: am Baum, im Schnee, im Eis. Corona, ja, gebe es schon, aber eine Pandemie? Sehe er nicht. Sterben, das tun die, die sowieso bald gestorben wären. Die Medien, sie würden nicht, oder zu wenig, oder erst seit Kurzem über die vielen Pleiten, die Insolvenzen, die Probleme an Schulen berichten. ARD und ZDF habe er sogar probeweise eine Weile gekuckt, aber schnell festgestellt, dass die nur Panikmache betreiben würden. Da habe er Angst bekommen. Jetzt kuckt er die Sender nicht mehr. Plötzlich dreht sich eine Frau um, baut sich vor mir auf und sagt: "Ich habe Angst vor Ihnen. Sie sagen, Sie sind von der Presse. Das glaube ich nicht. Da steckt doch mehr dahinter."

Um kurz nach vier Uhr, unten am Berg, den noch immer Skifahrer und Rodler hinuntersausen, verabschiede ich mich. Von Menschen, die glauben, man habe ihnen alles genommen: den Urlaub (verboten), die Homöopathie (wird demnächst verboten), den Stammtisch (verboten), Mimik und Sauerstoff (Maske), ihren Facebook-Account (Marco Kurz hat schon einen neuen). Und die keine Ahnung haben, was es bedeutet, wenn Menschen tatsächlich ihre Würde genommen wird. Oder was Zensur bedeutet. Die während einer Pandemie ungehindert demonstrieren und in der Gruppe wandern dürfen. Denen so viele verquere Medienportale nach dem Mund reden. Menschen, für die die Bergwacht parat steht, falls einem etwas zustößt. Und die an diesem Abend daheim mit einer Tasse Tee, Kakao, Kaffee oder Grog in die warme Wanne steigen und nebenher auf Facebook posten können, wie scheiße es doch in Deutschland ist. Diesem Unterdrücker-Staat, dieser verdammten Merkel-Diktatur fernab jeglicher Demokratie.