Opernsanierung und Interim: Loch im Haushalt

2022 sollte das Interim bereits 224 Millionen Euro kosten, abzüglich Wiederverkaufserlösen und Weiternutzung. Andere kamen mit Baukostensteigerungen schon auf 259 Millionen. Dabei hatte die Baukostenexplosion, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, damals eben erst begonnen. Und die Kosten steigen weiter.

Was soll nun wieder eingespart werden? Nicht nur fünf Prozent, versichert Olschowski, eher 20. Wer in Mathematik gut aufgepasst hat, möge nachrechnen: Wenn die Kosten seit 2020 um 45 Prozent gestiegen sind und man davon 20 Prozent wieder abzieht, liegen sie immer noch um 16 Prozent über dem ursprünglich errechneten Ausgangswert.

Wie aber verhält es sich mit der Haushaltslage? Es werde in diesem Jahr kaum noch Städte mit einem ausgeglichenen Haushalt geben, hat der Deutsche Städtetag Anfang des Jahres gewarnt. In Stuttgart erwarte er ein Haushaltsdefizit von "bis zu einer Milliarde Euro", antwortet Nopper auf Nachfrage. "Dunkle Wolken am Haushaltshorizont", legt der Stuttgarter OB noch einmal nach.

Kannibalisiert die Oper die Kulturszene?

Eine Milliarde Euro – das ist mehr als ein Sechstel des Stuttgarter Haushaltsvolumens. Zum Vergleich: Für den laufenden Betrieb der Staatstheater gibt die Stadt Stuttgart dieses Jahr 56,5 Millionen Euro aus, für die Förderung aller anderen Kultureinrichtungen und -projekte insgesamt 48 Millionen, alles in allem, mit Anteilen am Linden-Museum und am Hotel Silber, sind das 108 Millionen für die Kultur. Ein Defizit von einer Milliarde Euro ließe sich selbst dann nicht mal annäherungsweise ausgleichen, wenn alle Ausgaben für die Kultur komplett gestrichen werden würden.

Doch was passiert, wenn am Ende des Jahres der nächste Doppelhaushalt beschlossen wird? Beim letzten Mal hatte die Stadt angesichts der hohen Kosten der Opernsanierung noch Wohltaten an andere Kultureinrichtungen verteilt. Damit ist diesmal kaum noch zu rechnen. Im Gegenteil. Es wird im gesamten Kulturbereich nach Einsparpotenzialen gesucht werden, da dieser mit Sport und Grünanlagen zu den so genannten freiwilligen Aufgaben zählt. Die Mitarbeiter:innen der Staatstheater haben Tarifverträge, bei denen nicht gespart werden kann. Anders als bei vielen anderen, die ohnehin nur mit sehr viel Selbstausbeutung über die Runden kommen und deren Gehälter nicht ständig angepasst werden. Im Vergleich zu dem, was anderen Kultureinrichtungen droht – in Stuttgart und anderswo, etwa in Karlsruhe –, sind die Oper und ihre Sanierung purer Luxus.