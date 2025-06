Theater Rampe und Oper Stuttgart: Das Auto ist kaputt

"Bei Brecht ist das immer so zugespitzt", bemängelt er, "so moralisch. Ich weiß nicht, die Menschen sind vielleicht gar nicht so." Doch dann spielen sie eine Szene, in der jemand wirklich dringend Geld braucht. Wie Jim in Brechts Oper. Er geht zu seinem besten Freund. Sie haben sich immer gut verstanden. Doch beim Geld hört die Freundschaft auf. Seine Freundin meint: "Ich finde es ganz gut, dass wir getrennte Konten haben." Es gebe manchmal Gründe, nichts zu geben, wendet Annick Choco ein: Man traue dem Bittsteller nicht. Oder man wisse selber nicht, wie man über die Runden kommen soll.

Es hilft nichts: Jim muss ins Gefängnis und wartet nachts in seiner Zelle auf die Hinrichtung. "Mahagonny ist gespickt mit Anspielungen auf Jesus Christus", bemerkt Vetcho Lolas. Der Chora Frost findet es "traurig, dass Brecht den Jimmy so allein gelassen hat, nur wegen seiner Volkspädagogik". Jimmy sei der einzige, den das ganze Amüsement zunehmend langweilt, der einzige, der erkenne, dass Geld nicht alles ist. "Jimmy ist vielleicht die komplexeste Figur", analysiert Heumann, "ein intuitiver Anarchist." Fazit: "Ein Jimmy allein kann nichts ausrichten. Wir brauchen viele viele viele viele Jimmys."

Damit wäre das Stück eigentlich zu Ende. Doch es gibt zwei weitere Schlüsse, nebenan in der Montagehalle. Zuerst, zum Öffnen der Fenster, ein langsamer Song und dann noch eine ausgelassene Tanznummer. Denn es hilft ja nicht, traurig auf die Krise zu warten. "Brennnessel" singen die Akteur:innen immer wieder fröhlich. Denn: "Cité d'or" ist gefördert durch das Programm "Zero" der Bundeskulturstiftung für klimaneutrale Kunst. Zwar sind die Abidjaner und der Mexikaner weit geflogen, auch die Emissionen der Zuschauer:innen werden berechnet. Doch das alles kompensiert ein neu gepflanztes Brennnesselfeld in Nürtingen. Und ganz zum Schluss gibt es Brennnessel-Wodka für alle.