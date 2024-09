Kunst auf den Spuren des Kolonialismus: Die Exot:innen von Bad Cannstatt

Allerdings scheint das Kulturamt bemüht, diese verborgenen Orten weiterhin verborgen zu halten. Auf seiner Website findet sich zu den meisten Projekten keinerlei Information, wann und wo etwas stattfindet. Wenn man die QR-Codes auf dem Flyer einliest (Stand 15. September), erscheint wie so oft auf der Seite der Stadt Stuttgart nur: "Oooops – wie konnte das passieren?", der Inhalt konnte nicht gefunden werden. Immerhin gibt es am kommenden Sonntag noch Gelegenheit, zwei der Projekte in Cannstatt kennenzulernen, darunter eine weitere Performance von "Lärm der Exot:innen".

Vielstimmiges Geschichtenerzählen

Für Magda Agudelo kam die Ausschreibung wie gerufen. In Kolumbien geboren, hat sie in Bogotà Schauspiel studiert, kam vor 20 Jahren nach Deutschland und hängte ein Studium der Germanistik, Romanistik und Kunstgeschichte in Augsburg an, das sie mit einer Arbeit über Bertolt Brecht abschloss. Seit sieben Jahren lebt sie in Stuttgart. Bereits 2020, während der Corona-Krise, hat sie in Cannstatt nach Orten recherchiert, die sich für Theateraufführungen im öffentlichen Raum eignen. Daraus entstand eine "Vision für Cannstatt" im Kontext des "Volk*stheater Rampe", einem "Community-Projekt" des Theater Rampe "für ein "vielstimmiges Geschichtenerzählen im öffentlichen Raum."