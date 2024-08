Badisches Staatstheater Karlsruhe: Neuanfang ohne Zauber

Ein solches spezifisches Programm könnte "Kultur ohne Grenzen" sein, das unter der Interimsintendantschaft zu einer eigenständigen Initiative des Staatstheaters wurde. Mit eigenständigen, niedrigschwelligen Angeboten sollen Menschen mit Migrationshintergrund generationenübergreifend direkt angesprochen und zum Theaterbesuch animiert und begleitet werden. "Es sagt ja schon der gesunde Menschenverstand, dass Theater auf neue Zielgruppen zugehen müssen", sagt die Projektkoordinatorin Tina Schüler. Neben Kindern und Jugendlichen seien Menschen mit Migrationshintergrund eine wichtige Gruppe. Schüler darf das Projekt nur noch bis Ende Juli leiten, denn das Badische Staatstheater stellte keine Mittel mehr zur Verfügung.

"Bewusstsein fehlt"

"In diesem Jahr haben wir für 'Kultur ohne Grenzen' mehr als 50 neue Teilnehmende gewinnen können. Insgesamt erreichen wir mehr als 200 Menschen für das Theater", sagt Schüler voller Unverständnis für die Entscheidung der Mittelstreichung. Immer wieder seien andere Kulturinstitutionen der Stadt auf sie zugekommen, wie sie es geschafft hätte, dass so viele Menschen mit Migrationshintergrund ins Staatstheater kämen. Auch das Kulturamt habe das Projekt beispielhaft genannt. "Wir haben viel mit der Politik gesprochen, aber die alleinige Entscheidungsgewalt liegt beim Intendanten", sagt die Projektleiterin.

Doch bei der Theaterleitung sei dafür kein Bewusstsein vorhanden. Weil für Menschen mit Migrationshintergrund eine beziehungsorientierte Arbeit wichtiger sei als die Orientierung am Angebot, hat sie eine WhatsApp-Gruppe, die Tag und Nacht frequentiert wird, erzählt Schüler. Dabei denkt sie an eine junge Australierin, die in ihrer Heimat immer ins Theater ging, aber erst mit dem Projekt die Schwelle ins Badische Staatstheater überschritt. "Wie viele unserer Teilnehmenden hat sie sich vorher nicht reingetraut. Da geht es auch um Fragen, was soll ich anziehen oder wo sind die Toiletten."

Durch die "hohen Einsparauflagen" könne "Kultur ohne Grenzen" leider nicht fortgesetzt werden, begründet das Badische Staatstheater das Ende des Projekts. In den kommenden Jahren erhalte das Staatstheater knapp eine Million Euro weniger Zuschüsse von Stadt und Land. Trotzdem arbeite das Theater an der Erschließung neuer Zielgruppen, sagt die Staatstheater-Sprecherin. Schon jetzt seien 23 Prozent des Publikums Schüler:innen oder Student:innen. Unter den Menschen, die zum ersten Mal das Staatstheater besuchen, sei jede:r Dritte jünger als 30 Jahre. Mit dem Ausbau der Angebote für junge Menschen solle das Theater auch attraktiver für Familien und diverser werden.

Weniger Mitbestimmung für Personalrat

"Strukturell hat sich gar nichts verändert", sagt eine Mitarbeiterin. Sie fürchtet, dass auch in dem neuen Leitungsmodell die Machtfülle zu stark auf den Intendanten ausgerichtet ist. Das Wissenschafts- und Kunstministerium sieht diese Gefahr nicht und verweist auf Verhaltensregeln für eine gute und konstruktive Arbeitsatmosphäre, die von Beschwerdestellen und Verfahrensabläufen ergänzt werde. Doch im Personalrat wünscht man sich mehr Mitsprache. Als Entscheidungsgremium über neue Intendanten und als Kontrollorgan fungiert der Verwaltungsrat, der ausschließlich aus Politiker:innen aus Stadt und Land besteht. Ende 2021 wünschten sich die Personalräte der Landestheater in Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen auch vor dem Hintergrund der Krise in Karlsruhe ein Stimmrecht in diesen Aufsichtsgremien, wie sie in einem Brief an die Spitze des Kunstministeriums und die Oberbürgermeister der Städte zum Ausdruck brachten. Bis dato durften die Personalvertretungen nur als Gäste teilnehmen und bei wichtigen Entscheidungen auch mal die Sitzung verlassen. Es gehöre heute zum allgemeinen wissenschaftlichen Standard, dass das Einbinden der Mitarbeitenden in die Prozesse unverzichtbar sei. So müssten "die Mitarbeitenden mehr mit in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden", argumentierten die Personalräte in dem Brief.

Doch statt ihre Mitbestimmung und Beteiligung auszubauen, kappte das Ministerium die Beteiligung der Personalräte in den Aufsichtsgremien ganz. Die Rechte und Pflichten des Personalrats seien im Landespersonalvertretungsgesetz abschließend geregelt, erklärt das Ministerium. Die über Jahre geübte Praxis der Teilnahme an den Sitzungen des Verwaltungsrats müsse daher beendet werden. Stattdessen solle künftig eine neu geschaffene und zu wählende Beschäftigtenvertretung die Stimme der Beschäftigten sein. Ein Stimmrecht ist aber auch hier nicht vorgesehen.