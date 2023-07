Schauspieler:innen und Geld: "Und was machen Sie tagsüber?"

Für die Schauspieler:innen geht es freilich nicht nur um die Gage, sondern auch um die prekären Arbeitsbedingungen, die mit dem tariflichen Normalvertrag Bühne verbunden sind: schwammige Arbeitszeiterfassung, Kettenverträge, Ruhezeitverletzungen, "geteilte Dienste", die den Tag in zwei Hälften (morgens und abends) aufspalten und für Alleinerziehende eine Kinderbetreuung unmöglich machen, oder die "Residenzpflicht" an freien Tagen: Bei jeder Aufführung müssen sie einspringen können für Erkrankte. Das sind Zusatzverpflichtungen, die in vielen anderen Berufen vergütet werden.

Elif Veyisoglu widerstrebt allerdings, "alles aufzurechnen", etwa das Textlernen in der Freizeit. Die Arbeitszeiterfassung sei "ein zweischneidiges Schwert". Ja, in fünf Premieren mitzuspielen, sei anstrengend, "aber in nur drei, das wäre mir auch zu wenig. Ich möchte ja arbeiten." Zudem gebe es Dinge, sagt sie, die liefen in Esslingen sehr gut. "Wir proben seit Längerem samstags nicht mehr, die Fahrten bei den Abstechern ins Umland werden mitberechnet, und nicht, wie andernorts üblich, nur zu 50 Prozent." Zudem tue das Haus alles, um den Schauspieler:innen nebenberufliche TV- und Film-Drehs zeitlich zu ermöglichen, bestätigt Antonio Lallo. Was willkommene Zusatzeinnahmen bedeutet.

Politik soll Theater besser verstehen

"Wir wollen", sagt Lallo, "keine Kunstverhinderer sein, sondern Kunstermöglicher". Und so sucht er mit dem Lokalverband den persönlichen Draht zu den Kommunalpolitiker:innen, wirbt für "sein" Theater, klärt über die Arbeitsbedingungen auf, über die nur wenige außerhalb des Theaters etwas zu wissen scheinen. Martin Theuer hat da einige Anekdoten zu erzählen, was ihm für Fragen begegnen, wenn er sagt, er sei Schauspieler: "Und was machen Sie tagsüber?" oder "Und was machen Sie beruflich?".