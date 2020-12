Hilfen für KünstlerInnen: So soll die Kultur überleben

17.500 Euro: das sind ungefähr 1.450 im Monat. Eine durchschnittliche 60-Quadratmeter-Wohnung in Stuttgart kostet nach aktuellem Mietspiegel bereits mehr als 1000 Euro. Wer also nicht mehr verdient, dem blieben bei 75-prozentiger Erstattung der Umsatzausfälle nur noch 1087 Euro. Zu wenig zum Überleben. Und wer keine Rücklagen hat, kann auch nicht bis Januar warten. In dem Fall hilft – in Stuttgart – nur noch die private Künstlersoforthilfe von Joe Bauer. Oder die Grundsicherung, also Hartz IV. Hier ist ein vereinfachtes Zugangsverfahren angekündigt, aber noch nicht in Kraft.

Außerdem stellen sich mit dem Bezug der Grundsicherung neue Fragen: Müssen Antragsteller, die allein durch die Coronamaßnahmen in Schwierigkeiten geraten sind, nun zuerst ihre Ersparnisse aufbrauchen? Müssen sie, obwohl sie nur temporär von ihrer Tätigkeit abgehalten sind, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen? Muss ein Violinist, der auf Grundsicherung angewiesen ist, nun auch im Krankenhaus arbeiten? Alles unklar.

Wieder anders verhält es sich im Fall von SchauspielerInnen ohne feste Anstellung. Sie sind keine Selbständigen, wie Hans-Werner Meyer in einer interessanten Diskussionsrunde des Deutschen Kulturrats ausführt, sondern werden von Mal zu Mal engagiert. Als Angestellte. Folglich können sie auch keine Hilfen für Solo-Selbständige beantragen. Aber sie erhalten auch kein Kurzarbeitergeld wie Festangestellte.

Lufthansa müsste man sein

In der Realität ist jeder Fall anders. Der eine arbeitet als Lehrer, der andere hat einen besser verdienenden Partner, der dritte vielleicht eine günstige Wohnung. Aber es steht zu befürchten, dass Viele jetzt gezwungen sind, den Gürtel noch enger zu schnallen oder ans Angesparte zu gehen. Und damit der Altersarmut ein Stück näher rücken.

Immerhin hat Baden-Württemberg jetzt für zwei besonders betroffene Gruppen in eher bescheidenem Umfang Mittel bereitgestellt: Ein Stipendienprogramm in Höhe von 15 Millionen Euro richtet sich nicht zuletzt an Absolventen der Musik- und Kunsthochschulen, die nach abgeschlossenem Studium derzeit in ein Loch fallen. 10 Millionen sind für die landesweit 9.000 Vereine der Breitenkultur vorgesehen. Ein erster für sie vorgesehener Topf ist fast aufgebraucht.

Seit November können sich Menschen aus der Kultur- und Kreativbranche in Baden-Württemberg bei der Medien- und Filmgesellschaft Rat holen. Zu empfehlen ist die dortige Corona-Hotline: 0711 90715-413.

Übrigens: Die Lufthansa hat im ersten Dreivierteljahr 2020 einen Verlust von 4,2 Milliarden angemeldet und bekommt neun Milliarden Euro vom Staat. Von den 130.000 Stellen sollen 30.000 abgebaut werden. 550.000, mehr als viermal so viele Menschen arbeiten selbständig in der Kultur- und Kreativwirtschaft.