Kino & Co.: Die große Illusion

Die ganze Welt ein Wartesaal. Warten auf das Christkind. Warten auf den Impfstoff. Warten auf den neuen "James Bond", der zwar "Keine Zeit zu sterben" heißt, dem aber die Wochen, die Monate, ja fast schon ein Jahr leb- und actionlos verronnen sind. So lange nämlich sitzt Agent 007 schon in Quarantäne fest! Ob er nun am 1. April, wie geplant, endlich raus darf – respektive rein in die Kinos? Oder ob sein Einsatz noch einmal verschoben wird und er am Ende – und sowieso nicht mehr ganz frisch – bei einem Streamingdienst anheuern muss? Wäre dann James Bond, bisher ein loyaler Dienstleister in Sachen Kino, ein Überläufer? Ein Agent also, der sein Land beziehungsweise die große Leinwand verrät und sich verkauft an die kleineren, aber zahlreicheren Bildschirme von Fernsehern, Laptops und Smartphones?

Auch hier in BaWü harren Filme im Corona-Wartesaal aus. Der Start von Pepe Danquarts "Vor mir der Süden" etwa, eine Wir-reisen-auf-Pasolinis-Spuren-durch-Italien-Doku, wurde erst vom Dezember in den Januar verlegt und ist inzwischen ganz ohne Kinotermin. Dagegen hält die ebenfalls mehrfach verschobene Rottweil-Fasnet-Doku des Duos Sigrun Köhler und Wiltrud Baier, auch bekannt als Böller und Brot ("Alarm am Hauptbahnhof"), noch am 28. Januar als Kinostart fest – Mitte Februar ist ja auch schon Aschermittwoch. Und wann läuft endlich, nach geplatzten November- und Dezember-Terminen, Johannes Nabers Polit-Groteske "Curveball", die den realen Fall des Asylanten und BND-Mitarbeiters Rafid Alwan nacherzählt, jenes Mannes, der mit erfundenen Geschichten über Massenvernichtungswaffen die Welt in den Irakkrieg hineinlog? Der Verleih gibt sich vorsichtig-vage und sagt: im ersten Quartal 2021.