Wunsch-VfB: Wir wollen wieder hin

Und als Mitglied im einen oder anderen Sportverein will ich nicht nur zuschauen oder selbst sporteln, sondern auch da hin, wenn Wahlen sind, Versammlungen, an denen ich meine Mitgliedsrechte ausüben kann. Wenn also zum Beispiel mein Verein, der VfB Stuttgart, am 18. März eine Mitgliederversammlung abhält, dann wäre ich da gerne dabei. Und zwar in Fleisch und Blut, nicht irgendwie online, wenn dies und das nicht funktioniert, wenn der Stream abreißt, wenn Mehrheiten zustande kommen müssen, deren Zustandekommen aber rechtlich und auch ganz praktisch höchst fraglich ist. Weil, Sie erinnern sich, der VfB ja mitunter nicht mal ein funktionierendes WLAN auf seiner Mitgliederversammlung hinbekommt, dafür aber frei nach Clublegende Jürgen K. aus Göppingen/Geislingen, "Mehrheiten, die wo kein Mensch erklären kann." Sogar eine Mehrheit für einen gewissen Wolfgang Dietrich bekam der VfB einst hin auf der entsprechenden Mitgliederversammlung. Und als der heute amtierende Präsident Claus Vogt, Sie wissen schon, der mit dem strahlenden Gebiss eines frisch gekürten Welttrainers, also dieser Vogt sich im Jahre 2017 für den Posten eines Vereinsbeirates bewarb, da lehnte ihn der satzungsgemäß zuständige Wahlausschuss glattweg ab – mit einer Mehrheit von sieben zu null Stimmen. Eine Mehrheit, die nur ein Ausschuss zustande bringen kann, in dem Gestalten wie Wolfgang Dietrich selbst saßen, flankiert von seinen Spießgesellen, die zum Teil bis heute über die Geschicke des Vereins mitentscheiden dürfen.

Aus dem Nichts tauchen dunkle Gestalten auf

Und weil das so ist, wünsche ich mir, dass wir möglichst bald wieder hin dürfen, teilhaben dürfen an solchen Veranstaltungen. Nicht weil ich ernsthaft fürchte, Frau Eisenmann als Vereinspräsidentin präsentiert zu bekommen. Aber doch, weil schon wieder wie aus dem Nichts Gestalten auftauchen, die für das Präsidentenamt kandidieren wollen. Gestalten ohne Bezug zum VfB, dafür aber mit umso mehr etabliertem Netzwerk. Gestalten, die zahlreiche Firmen gegründet haben, Honorarkonsul der Republik Montenegro sind und auch Präsident eines Eishockeyvereins in, wait for it, Kitzbühel. Gestalten, über die Gefälligkeitsredakteure der Stuttgarter Presse mehrspaltige Artikel schreiben, obwohl sie, wie zu hören war, mit eben diesen Redakteuren noch nicht ein einziges Mal Kontakt hatten.