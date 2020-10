Datenskandal beim VfB: Danke, MV!

Nun war ja grade Länderspielpause, Bundesligaspiele fanden nicht statt, und die Bemühungen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Herren in Test- und Nations-League-Spielen interessieren mittlerweile eh keine Sau mehr. Fast so mau das Interesse an der "Mannschaft" wie am Frauenfußball, kürzlich war es hier noch Thema. Nischenthema höchstens. Gleichberechtigung der eher unschönen Art, so weit ist es gekommen.

Vielleicht, um trotzdem in den Medien, im Gespräch zu bleiben, produzieren die Herren der Schöpfung in kurzen Abständen größere und kleinere Eklats. Der DFB, größter nationaler Sportverband der Welt, ist quasi Inbegriff der sportverbandgewordenen Skandalnudel. Auch der VfB Stuttgart als größter Sportverein Baden-Württembergs, diesem nach Bayern gefühlt permanent zweitbesten aller Bundesländer, tut seit ein paar Jahren schon das Seinige, um nicht nur in Trainerverschleißtabellen, sondern auch in Fragen schmutziger Wäsche ganz oben mitzuwaschen. Wobei abseits von Fragen nach Schuld und Verantwortlichkeit ganz generell natürlich festzustellen ist, dass alles umso schmutziger wird, je mehr Geld ins Spiel kommt.

Beim VfB früher, da hat der Mayer-Vorfelder, kurz MV, ein paar Unternehmer aus dem Freundeskreis abends in die Weinstube "Kiste" gebeten, Stuttgart Charlottenplatz, Einheimischen ein Begriff, und erst wenn alle die Bürgschaft namentlich unterschrieben hatten, durfte nach Hause gegangen werden. Und konnte der eigentlich zu teure Spieler gekauft werden. Vetterleswirtschaft beim Viertele, aus heutiger Sicht wie Folklore wirkend. Heute ist Ausgliederung, ist Aktiengesellschaft, da fliegen die Euromillionen im Zehnerpack durch die Gegend, ein Wolfgang Dietrich hat keine Zeit mehr für Folklore, alle Mittel sind recht.

Da soll Berater und Mopsbesitzer Schlittenhardt zwischen 2016 und 2018 mit persönlichen VfB-Mitgliederdaten versorgt worden sein, um die Ausgliederung in gewünschte Bahnen zu lenken. Gut bezahlt das Ganze, 200.000 pro Jahr seien locker drin gewesen, keiner an Bord, der hinterfragen würde. Es kommt ja schließlich warm raus hier. Und fast alle heute noch da, außer Wolfgang Dietrich. Natürlich viele nicht begeistert davon, dass Vogt, der Fan-Präsident, sie in der Datenmissbrauchsaffäre kalt erwischt hat mit externen Ermittlern.

Was soll das, Gute-Laune-Bär, warum fragst du uns nicht?, fragen die Alten. Auffällig schon jetzt das Gebaren des Vereinsbeirats unter Vorsitz des alten Seilschafters Wolf-Dietrich Erhard, der gleich mal meint, bestimmte Personen in ein Gremium entsenden zu müssen, wo er doch gar nichts zu entsenden hat. Genauso wenig wie das Gremium namens Lenkungsausschuss zwingend irgendwas zu lenken hat, denn gelenkt wird aus Berlin, von der von Vogt beauftragten Anwaltskanzlei Esecon, und von Stefan Brink wohl auch, des Landes höchster und des Bundes vielleicht schärfster Datenschützer.

Und wer hat jetzt das Ganze losgetreten, wer leakt hier Mails und steckt die Infos durch zum "Kicker"? Ist Mao Hitz am Start, sich unliebsame Gegner nun vom Hals zu schaffen, ist etwa Schlittenhardt der Treiber, den eignen Namen gerne in der Presse lesend? Im Hintergrund auch Eitel Roland unterwegs, so oft die Front gewechselt wie ein Söldner einst im 30-jähr'gen Krieg?

Wir wissen's nicht, wir wissen ohnehin nicht viel. Doch sind wir traurig nicht, wenn bald den Schraft es reißt, den Sprecher dort, der alle Kellerleichen noch mit Namen kennt. Und eins ist klar: So wie beim DFB wird auch in Stuttgart bald der eine oder andere Text erscheinen, Esecons zu schmähen und zu schwächen wohl, mit wahren oder wen'ger wahren Dingen. Nur wundern sollte uns das nicht, viel besser ist's, genau dahin zu schauen, aus welcher Ecke die Kritik ertönt.