Skandal um vergessene Lehrerstellen: Ausmisten statt Sprüche klopfen

Heute arbeiten auf 95.000 Stellen rund 130.000 Lehrkräfte in unterschiedlichsten Konstellationen: Teilzeit, Vollzeit, mit angerechneten Stunden für besondere Aufgaben, und in ihren jeweiligen Lebenssituation, krank, schwanger, in Elternzeit oder Pflegekarenz. Würde die Großaufgabe gelingen, dies alles digital zu erfassen und zu verwalten, wären viele andere Digitalisierungsschritte eine sehr viel leichtere Übung.

Weil in der vergangenen Woche ohnehin die Vorlage der alljährlichen Denkschrift des Rechnungshofs anstand, hat sich dessen Präsidentin Cornelia Ruppert noch einmal der Personalverwaltung im Schulbereich angenommen. Mit der Erklärung, eine Computerpanne habe zur Nicht-Besetzung geführt, will sich die oberste Rechnungsprüferin jedenfalls nicht abfinden. Sie kritisiert die fehlende Relation zwischen dem Personalbestand und den Personalkosten. Auch als Verwaltung müsse man aber "wie in einer Bilanz wissen, was rechts und was links in den Büchern steht".

Das Finanzministerium wiederum kontert damit, dass in großen Teilen der Verwaltung stellenscharf besetzt wird, nicht aber bei den personalintensiven Ressorts Polizei, Hochschule und Schule. In diesen Fällen seien die tatsächlichen Personalausgaben des jeweils letzten Jahres die Grundlage für das Budget des jeweils nächsten. Das Beispiel zeigt: Gerade hier, wo Kontrolle also besonders wichtig ist, wird der Aufwand nicht betrieben – die Katze beißt sich in den Schwanz. Dabei wäre – ganz offensichtlich – Ausmisten dringend geboten.

Albrecht Schütte, praktischerweise Bildungs-, Finanz- und Digitalisierungsexperte in der CDU-Landtagsfraktion, ruft nach einem Neuanfang im Controlling und versucht es mit Logik: Weil die 1.440 Lehrkräfte nicht bezahlt worden seien, müsse irgendeines der vorhandenen IT-Systeme wissen, "dass sie nicht da waren, wo sie hätten sein sollen". Diesem Fehler sei auf den Grund zu gehen, ebenso dem Umstand, "dass wir eine IT-Landschaft haben, die ein wenig divers ist und gerade nicht reibungslos und effizient".

Kultusministerium: Erstmal Arbeitskreis gründen