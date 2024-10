Marode Schulen: Es stinkt

Die SPD-Politikerin und ehemalige Schulleiterin der Stuttgarter Altenburgschule erinnert sich an einen Jungen, der in seiner Verzweiflung über Gestank und Schmutz lieber in den dunklen Keller ging statt in eine der Toiletten. Ausstattung und Situationen in vielen Schulen beschreibt sie als "bejammerungswürdig". "Und das hat gerade pädagogisch weitreichende Konsequenzen", so die Stuttgarter Landtagsabgeordnete, "weil Kinder einfach nicht gern in die Schule gehen, wenn sie sich dort nicht wohlfühlen."

Die Landeshauptstadt steht einerseits beispielhaft für den seit Jahrzehnten bestehenden Sanierungsstau und andererseits dafür, wie kompliziert ein Umsteuern ist. Schon 2010 wurde ein Sanierungsprogramm für Schulen mit einem Volumen von inzwischen knapp 800 Millionen Euro beschlossen, weil ein großer Teil der Gebäude aus den Sechziger- und Siebziger-Jahren stammt und "mittlerweile in erheblichem Maße sanierungsbedürftig ist". Viel Geld fließt in die digitale Ausstattung, aber auch in bauliche Einzelmaßnahmen: in einen Campus in Feuerbach, in den Neubau und die Interimsunterbringung des Geschwister‐Scholl‐Gymnasiums in Sillenbuch, in eine Mensa in Stammheim, eine Sporthalle an der Heilbronner Straße. Gemeinschaftsschule und Gymnasium an der Schickhardtstraße müssen generalsaniert werden, die denkmalgeschützte Altenburg-Schule wird renoviert und mit einem Holzanbau ergänzt. Ausgereifte Pläne lägen durchaus vor, weiß die SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat Jasmin Meergans. Jedoch müsse alles darangesetzt werden, "mehr Verwaltungspersonal zu gewinnen, damit Sanierungen schneller auf den Weg gebracht werden können".

Fehlende Förderung für Nachahmer:innen