Theresa Schopper: "Wo sie ist, wird gelacht"

Die Oppositionsarbeit aber irgendwann auch nicht mehr sehr. Nach dem unfreiwilligen Ausscheiden aus dem Münchener Parlament bei der Landtagswahl 2013, weil mit keinem ausreichend guten Listenplatz bedacht, legte Schopper den Landesvorsitz ebenfalls nieder. In Berlin hätte sie Bundesgeschäftsführerin der Grünen werden können, sie winkte ab, wollte bei der Familie bleiben. Ihr Mann Boris Schwartz, heute Münchener Stadtdirektor und ebenfalls tiefverwurzelt in der bayerischen Hauptstadt, war damals Direktor der Markthallen und damit Chef des weltberühmten Viktualienmarkts. 2014 wechselte sie überraschend ins deutlich näher gelegene Stuttgart, wurde Referatsleiterin im Staatsministerium.

Für die damals oppositionelle CDU war das Grund genug, sich über Parteibuchwirtschaft und Ämterpatronage zu empören. Trotzdem wurde Schopper ausgerechnet am Ende der ersten grün-schwarzen Koalitionsverhandlungen 2016 sprungbefördert. Völlig überraschend tauchte sie auf den ersten offiziellen Bildern aus dem Garten der Villa Reitzenstein in der letzten Reihe der neuen Landesregierung auf, als neue beamtete Staatssekretärin. Ein solcher Wechsel, erzählte sie vor sieben Jahren, sei eigentlich immer ihr Ziel gewesen, "regieren, gestalten, mitentscheiden". Alsbald katapultierte sie sich in den Kreis von, wie die Deutsche Presseagentur 2016 schrieb, "Kretschmanns Strippenziehern".

Den Aufstieg ins Kultusministerium fünf Jahre später umkränzten Vorschusslorbeeren. "Wo Theresa ist, wird immer gelacht", lobt eine frühere Mitarbeiterin, das helfe, selbst schwierigste Situationen zu meistern. Die Ministerin versprach, sich an Sebastian Vettel anstatt einer Postkutsche ein Beispiel zu nehmen, um die Bildung entscheidend voranzubringen. Sie trete ein "sehr diskursives Amt" an, weil es nicht nur elf Millionen Fußball-Bundestrainer im Land gibt, sondern auch elf Millionen Kultusminister: "Alle haben Kinder und Enkelkinder oder kennen viele, die Kinder und Enkelkinder haben und eine Meinung von guter Schule." Allerorten werde die offene Art der Ministerin anerkannt, sagt Monika Stein, die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fast zwei Jahre später. Freundlichkeit und ein offenes Ohr reichten aber nicht aus, wenn keine Taten folgten, "oder zu viele falsche".

Ein permanentes Spannungsfeld

Für das permanente Spannungsfeld, in dem die studierte Soziologin – Nebenfach Kriminologie – Kompromisse austariert, steht die Nummer sechs im neuen Maßnahmenkatalog. Es geht um die Einschränkung der voraussetzungslosen Teilzeit. Bisher können Beamt:innen ihr Arbeitsvolumen bis auf die Hälfte reduzieren. Im Bildungsbereich machen davon etwa zwölf Prozent der insgesamt 112.000 Lehrkräfte Gebrauch, ohne dafür einen Grund angeben zu müssen. Das soll sich ändern: Künftig müssen sie, wenn sie dabeibleiben wollen, mindestens 75 Prozent arbeiten.

Scharfe Kritik daran gibt es von den Bildungsverbänden und der Opposition im Landtag, die die Maßnahme kontraproduktiv nennen, da sie die Attraktivität des Lehrkräfteberufs einzuschränken drohe. "Wir machen das alles, um die Unterrichtsversorgung zu verbessern", sagt dagegen Schopper, die von dem Vorgehen überzeugt ist. Nicht zuletzt, weil, so ihre offensive Begründung, Staatsdiener:innen Vorzüge zuteil würden, von denen andere Beschäftigte nur träumen könnten. Geregelt wird die Neuerung per Erlass. Die Ministerin hätte sich sogar eine Änderung des Beamtengesetzes insgesamt vorstellen können, um als Arbeitgeberin mehr Möglichkeiten in die Hand zu bekommen und Arbeitsvolumina vorschreiben zu können. Der zuständige Innenminister Thomas Strobl (CDU) zeigte seiner Nachbarin am Kabinettstisch jedoch die kalte Schulter.

Da kommt wieder Schoppers Pragmatismus ins Spiel. Sie nimmt, was sie kriegen kann, sie lamentiert nicht herum, sammelt sich frohgemut und versucht, aus dem Vorhandenen das Beste zu machen. "Was ihr fehlt, weiß sie selber", schrieb die "Süddeutsche" nach ihrem Auszug aus dem bayerischen Landtag, "das letzte Quäntchen Killerinstinkt, das Durchsetzen um jeden Preis." Das, so Schopper, sei aber auch "gar nicht mein Stil". Und von dem werde sie nicht lassen in dieser Legislaturperiode. Was danach kommt, ist offen. Als bayerische Landesvorsitzende empfand sie ihre Geschichte "nach zehn Jahren auserzählt". Und zu Abschieden aus politischen Ämtern hat sie ohnehin ein ganz spezielles Verhältnis: "Jeder, der geht, hinterlässt eine Chance für andere." In ihrem Fall wird die Schlange der Willigen überschaubar sein.