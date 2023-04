Krieg in der Ukraine: Zweifel und Besonnenheit stören

Sehr viel differenzierter wird in den US-Medien diskutiert. Die Chefredakteurin der einflussreichen Zeitschrift "Responsible Statecraft", Kelley Vlahos, wundert sich darüber, dass in Deutschland viele Leitmedien nur wenig Notiz genommen hätten von Seymour Hershs Version über die Zerstörung von North Stream II oder von Israels Ex-Premier Naftalie Benetts Bericht über seine Verhandlungen mit Putin. Viele Redaktionen hätten Hershs sehr detaillierte Schilderung abgetan, er habe ja nur eine Quelle, was nicht stimme – er habe sich auch anders geäußert, lege aber größten Wert auf Quellenschutz, oder man habe ihn völlig ignoriert. Lediglich die "Berliner Zeitung" habe ein Interview mit Hersh gebracht.

Noch erstaunlicher sei es, wie wenig Beachtung Naftalie Bennett geschenkt worden sei mit seiner Erklärung, eine Verhandlungslösung sei im April 2022 durch westlichen Druck verhindert worden. Dies zu ignorieren sei noch weniger entschuldbar als das Abtun der Hersh-Geschichte. Denn Bennett sei Augenzeuge dessen, was er beschreibt, und der ehemalige Ministerpräsident Israels. Kelley Vlahos meldete sich am 13. März nochmals und kommentierte die Enthüllung, eine Rostocker Jacht führe zu ukrainischen Tätern. Diese dünne Geschichte sei ein reines Ablenkungsmanöver. Tatsächlich sei man sich in Washington inzwischen sicher, dass die Geschichte von Hersh ganz überwiegend stimme.

Richtig ist, dass auch in den USA das Lager der Bellizisten dominiert, etwa wenn Gorden Ash in einem viel beachteten Artikel schreibt: "Es kostet uns Peanuts, Russland zu besiegen." Ash weiter: "Das US-Militär könnte vernünftigerweise wünschen, dass Russland weiterhin militärische Kräfte einsetzt, damit die Ukraine sie zerstören kann. (…) der Krieg zwingt die Nato-Partner, die Militärausgaben schnell zu erhöhen. Angesichts des technologischen Vorsprungs der USA bei der Verteidigungsausrüstung wird ein beträchtlicher Teil dieser zusätzlichen militärischen Ausgaben für US-Ausrüstung ausgegeben werden." Auch Timothy Snyder, Star-Professor an der Yale University, wird in den USA stark rezipiert. Er ist bekannt für seine These, Russland sei zum Zentrum des Faschismus der Welt geworden und führe einen kolonialen Vernichtungskrieg. Die Drohungen mit der Atombombe seien reiner Bluff. Tatsächlich würden Waffenlieferungen an die Ukraine einen Atomkrieg unwahrscheinlicher machen.

In den USA ist das Debattenspektrum breiter

Aber es gibt auch kräftige Gegenstimmen, die nicht ins publizistische Abseits gedrängt werden. Starker Widerspruch gegen Snyder kam vom Aufsichtsratsvorsitzenden des einflussreichen "Quincy Instituts", Andrew Bacevich, ein bekannter Autor und Kolumnist. Er warf Snyder vor, den Faschismus-Begriff zu instrumentalisieren und zu missbrauchen, um eine Art "totalen Krieg" in Europa zu rechtfertigen.

Deutlich nüchterner als Snyder analysiert David Ignatius im Leitartikel der "Washington Post", ab wann sich Putin vom Westen abgewandt habe. Putin habe versucht, die USA in ihrem Kampf gegen den Terror zu unterstützen und sei dann bitter enttäuscht und verbittert gewesen über die Nato-Erweiterung ab 2004. Putin habe das damals erst später artikuliert, aber – so Ignatius – ab 2004 laufe der Film ab in Richtung der heutigen Albtraumszenen.

Eine These die auch der immer noch sehr einflussreiche Jack Matlock vertritt. Matlock war 1997 Mitautor des berühmten Briefes von 60 ranghohen Politikern, Militärs und Geheimdienstchefs, die Bill Clinton vor der Nato-Erweiterung warnten und schrieben, hier handle es sich um einen Fehler von historischer Tragweite. Durch die Nato-Erweiterung würden die antidemokratischen Kräfte in Moskau gestärkt und die europäische Stabilität gefährdet. Matlock vertritt heute die These, der Westen habe eine wesentliche Mitschuld. Matlock war von 1987-1991 US-Botschafter in Moskau und hatte maßgeblichen Einfluss auf die Verhandlungen, die dann zur Wiedervereinigung führten.