Schule: "Lernen endlich größer denken"

Als die Legislaturperiode 2016 zu Ende war, war der Aufbruch Geschichte. Nicht an der einzelnen Schule, die sich auf den Weg gemacht hat. Sondern grundsätzlich, um die richtigen Lehren zu ziehen, zum Beispiel für die Aus- und Weiterbildung. Es gibt keinerlei pädagogischen Transfer der wichtigen Erfahrungen, die an Gemeinschaftsschulen für unser System insgesamt gemacht werden. Überall muss mit Heterogenität und Diversität umgegangen werden, massiv an den Realschulen vor allem. Unsere Erfahrungen werden aber nicht abgeholt. Wir haben so eine spannende Zeit hinter uns und haben viel gelernt. Wir haben einige Antworten gefunden und versuchen herauszufinden, welche Antworten funktionieren, beispielsweise beim konstruktiven Umgang mit der Heterogenität der Heranwachsenden. Aber niemand will dieses zunehmende Wissen über Asynchronität, über den Umgang mit Stärkeren und Schwächeren oder über ein neues Qualitätsverständnis mit uns teilen und an dem Prozess teilhaben.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten …

Würden wir uns alle an einer Startlinie versammeln, um darüber zu reden, was für uns gute Bildung ist. Was meinen wir damit, was wollen wir alle, wo können wir uns verständigen? Da ist noch niemand losgelaufen, um das Ziel zu erreichen, sondern es wird überhaupt erst einmal das Ziel definiert, möglichst alle Kinder in die Lage zu versetzen, gut zu lernen, Durchhaltevermögen zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen. Es muss doch jedem klar sein, dass Kinder, die heute die Bildung erhalten, die wir erhalten haben, damit in der Zukunft nicht erfolgreich sein werden. Die Welt hat sich weiter gedreht. Also reden, reden, reden darüber, was wir erreichen wollen, aber an der Startlinie. Und bildungspolitisch losgelaufen wird erst, wenn das Ziel klar ist. Von mir aus auch in Konkurrenz, aber immer in der Bereitschaft, nicht nur durch die eigenen Erfolge zu lernen, sondern auch durch die der anderen. Man kann Vielfalt nicht mit Einfalt begegnen – damit werden wir den Kindern und Jugendlichen nicht gerecht. Das muss endlich in die Köpfe und in die Herzen.