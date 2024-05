Bildungsreform: Toxische Mischung

Beispiele für die Bereitschaft zu Zank und Hader waren nach dem Scheitern in Bebenhausen alsbald geliefert. Die Schüler-Union, politischer Arm der CDU in den Klassenzimmern, stellte sich sogleich artig an die Seite der Mutterpartei und "entschieden gegen die Behauptung des Landesschülerbeirats, dass die Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung die Entfaltungsmöglichkeiten der Schüler einschränken würde". Chancengerechtigkeit entstehe "nicht durch einen einheitlichen Bildungstopf als Wohlfühloase".

Dass der Landesschülerbeirat (LSB) als demokratisch gewählte Vertretung der Schülerschaft gesetzlich dazu verpflichtet ist, in allgemeinen Fragen des Erziehungs- und Unterrichtswesens zu beraten, erwähnt der schwarze Nachwuchs natürlich nicht. Ebenso wenig die durchaus bedenkenswerten Argumente des LSB. Dabei wäre es des Schweißes der Edlen wert, sich aufrichtig die Frage zu stellen, ob "in vielen Fällen die Grundschulempfehlung nicht vom tatsächlichen Potenzial des Kindes abhängig ist, sondern häufig von anderen Faktoren" wie der Herkunft. Und ob damit nicht schon im Grundschulalter die "künftige Schullaufbahn in hohem Maße bestimmt" und "Kinder schon in einem sehr jungen Alter unter enormen Druck gesetzt würden".

Auch Lehrkräfteverbände machen bereits mächtig Stimmung, wollen gar keine Allianz (mehr), sondern gegen andere Meinungen keilen. Allen voran Karin Broszat, die Landesvorsitzende des etwa tausend Mitglieder zählenden Realschullehrerverbands, die ohnehin gerne aggressiv austeilt gegen Gemeinschaftsschulen, gegen die "Irrealos von der SPD", die gemeinsam mit den Grünen ein "Bildungsdesaster" angerichtet hätten. Fast täglich überschlägt sich Broszat mit neuen, zusätzlichen Bewertungen. Nach dem – offensichtlich – dritten oder vierten Lesen des Grünen/CDU-Papiers kommt sie zum Urteil, dass die veränderte Grundschulempfehlung nur "eine Mogelpackung" sei, dass "die bewährte und immer erfolgreiche Realschule den grünen Ideen 'einer Schule für alle'" geopfert werden solle. Dass die Realschulrektorin vom Bodensee im vergangenen Jahr die Teilnahme an einem Treffen mit der AfD nicht scheute, passt ins Bild.

Kein Geld, nicht mal für Notwendiges

Noch keine Schlüsse ziehen möchte der Vorsitzende des Gemeinschaftsschulverbands, der sich als Lobby für rund 100.000 Schüler:innen, Eltern und Lehrkräfte versteht. Stattdessen packt Matthias Wagner-Uhl jede Menge Fragen in den Rucksack jener, die an der Ausgestaltung der Reform arbeiten müssen: "Welche Zukunftskompetenzen können Lernende in unserem System erwerben –und wie wird gesichert, dass wir hier dauerhaft am Ball bleiben? Wie gelingt es, an Schulen und allen anderen Bildungseinrichtungen Chancengerechtigkeit und Inklusion zu verwirklichen, ohne diese nur in Worthülsen zu proklamieren? Wie gelingt es, an allen Schulen alle Kinder so zu fördern, wie sie es brauchen und dabei leistungsstarke Lernende ebenso zu berücksichtigen wie jene, die weit mehr Unterstützung benötigen als andere?"