Bildung: Ideologie pur

Alle Erkenntnisse zum großen Ganzen hatte Schopper schon vor ihrer Studienreise, würde sie aber mit Rücksicht auf den Koalitionspartner CDU öffentlich nie so drastisch formulieren: Trotzdem hat Baden-Württemberg entscheidende Bildungsreformen schlicht verschlafen. Das Herz der Südwest-CDU hängt nun mal an simplen Parolen wie "Ohne Fleiß kein Preis", sie will nichts Effizientes dagegen unternehmen, dass immer neue Generationen von Schüler:innen nach der vierten Klasse in Schubladen gesteckt werden. Nirgends in der Republik sind Schulabschlüsse so abhängig von der sozialen Herkunft wie zwischen Main und Bodensee. Die Gründe sind vielschichtig, liegen ganz bestimmt aber mit darin, dass die jahrzehntealte Lebenslüge der Union, Deutschland sei kein Einwanderungsland, immer weiter nachwirkt.

Die frühere Kultusministerin Annette Schavan (CDU), auf die die Einführung von G8, aber auch das längst verdrängte Bekenntnis zum zweigliedrigen Schulsystem zurückgeht, hat dieser Tage via "Bild"-Zeitung allen Interessierten einen Ratschlag zukommen lassen: "Es ist notwendig zu verstehen, dass unsere Schulen – von der Zusammensetzung der Schülerschaft her ­– internationale Schulen sind, und keine noch so strenge Migrationspolitik wird daran etwas ändern. Die Internationalität ist ein Merkmal moderner Gesellschaften." Es brauche "eine Offensive, um akademisch gebildete Menschen aus Zuwandererfamilien für den Lehrerberuf zu gewinnen". Und es brauche ein Verständnis für die Muttersprache als "zusätzliche Kompetenz".

Manche in der Südwest-CDU haben da ganz andere Ideen. Denn noch immer und immer wieder wird an vermeintlich patriotischen Stammtischen über eine Deutsch-Pflicht auf Schulhöfen räsoniert – nach dem Vorbild von Erwin Teufel. Und das im Jahr 2023.