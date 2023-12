Wohnungsbau: "Es ist eine Schande!"

Tausende Stuttgarter:innen stehen in der Kartei der Wohnungsnotfallhilfe. Die Ämter kommen mit der Bearbeitung der Anträge nicht nach. Der Sozialwohnungsbau droht zum Erliegen zu kommen. Und was macht das Land?

"Im Moment ist Wohnungsbau nicht darstellbar", hat Andreas Hofer, der Intendant der Internationalen Bauausstellung StadtRegion Stuttgart 2027 (IBA'27) im Juni im Kontext-Gespräch gesagt. Weil die reine Kostenmiete für einen Quadratmeter Wohnraum "eher bei 25 als bei 8,50 Euro pro Quadratmeter" liege. Das entspricht 1750 Euro kalt für eine 70-Quadratmeter-Wohnung, warm bei drastisch gestiegenen Nebenkosten kaum unter 2.000 Euro.

Die Architektenkammer, die IBA und der Deutsche Mieterbund haben dazu ein Papier verfasst, in dem sie konkrete Maßnahmen vorschlagen, damit weiterhin bezahlbare Wohnungen entstehen können. Kernpunkt ist, dass Sozialwohnungsbau bisher durch Steuererleichterungen finanziert wird. Das reicht aber nicht mehr aus. In dem Papier, das die drei Bündnispartner am 20. Oktober unter dem Titel "'Notfallhilfe' für sozialen Wohnungsbau – und sozialen Frieden" noch einmal vorgestellt haben, regen sie an, zu zinsvergünstigten oder bei langer Sozialbindung zinsfreien Krediten überzugehen.