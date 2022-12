Versprochene Fördergelder: Die Verwaltung sieht das anders

Weiter erläutert die Stadtverwaltung, "die Projektideen von 'Täglich' wurden nach Abschluss der Studie an dem Standort in Bad Cannstatt nicht weiterverfolgt". Das lässt Deutungsspielraum: Wer hat die Ideen nicht weiterverfolgt – Baums Institut, die IBA oder die Stadt? Hier kann Andreas Hofer weiterhelfen. "Nach Gesprächen mit verschiedenen Ämtern der Stadt und Grundeigentümer:innen", so der IBA-Intendant, wurde klar, dass es am Wilhelmsplatz kein "realistisches Umsetzungspotential" gebe. Denn IBA-Projekte müssen bis 2027 fertiggestellt sein. "Dies würde einen starken Gestaltungswillen seitens der Kommune bedingen", stellt Hofer in diesem Fall fest. Der offenbar fehlt. Die Stadt habe vorgeschlagen, das Projekt "Täglich" am Wilhelmsplatz als IBA-Vorhaben nicht weiter zu verfolgen.

Unter dem Titel "Ankommen in Bad Cannstatt" steht allerdings weiterhin ein eigenes Vorhaben der Stadt auf der Webseite der IBA im IBA-Netz. "Teil der Entwicklung wird ein hybrides öffentliches Gebäude mit neuartigem Nutzungs- und Betreiberkonzept sein", heißt es dort – das klingt nicht so weit entfernt von Baums Projekt. "Die Ideen gemischter Nutzungen unter einem Dach", antwortet die Stadt nun auf Anfrage, "werden durch die verantwortlichen Fachreferate bereits umgesetzt."

Wenig Interesse, keine Kommunikation

"Das ist für uns alles neu", sagt Martina Baum. "Mit uns wurde nicht kommuniziert." Sie ging davon aus, die Unterstützung sei beschlossene Sache, wie in der Liste des Stadtplanungsamts festgehalten, und stellte zwei Mitarbeiter:innen ein, um das Projekt im Sommersemester 2020 fortzusetzen. Das Interesse seitens der Stadt hielt sich indes in Grenzen. Im März 2020 stellte sie Vertreter:innen des Stadtplanungsamts und der IBA das Projekt vor. Allerdings nicht bei Baubürgermeister Peter Pätzold (Grüne) und auch nicht beim damaligen Leiter des Stadtplanungsamts Detlev Kron, wie Baum berichtet. "Ebenso gab es keine Vorstellung im Gemeinderat oder im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik (STA)."