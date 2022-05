IBA'27: Neckarufer: Am Wasser gebaut

"Vor mehr als 10 Jahren", so steht 2015 in einer Studie des Bundesverkehrsministeriums, "startete das Projekt ‚Grünzug Neckartal‘ (GN) als Initiative im Rahmen der Modellvorhaben der Raumordnung (MORO)." Diese Initiative "verfolgte die Idee, den mittleren Neckar bei Stuttgart und seine Anwohner wieder näher zusammenzubringen, indem die urbane, stark industrialisierte Flusslandschaft als Arbeits- und Wohnstandort, als Naherholungsgebiet und als Naturraum aufgewertet wird".

"Im Sommer 2015", so wiederum die Stadt Stuttgart, "hat Oberbürgermeister Fritz Kuhn die Initiative ergriffen und seine Projektideen und Visionen von Stuttgart als Stadt am Fluss erläutert." Nachzulesen in einer Broschüre "Erlebnisraum Neckar. Ein Masterplan für Stuttgart als Stadt am Fluss". Sieben Jahre zuvor hatte schon der Verband Region Stuttgart (VRS) einen Masterplan "Landschaftspark Neckar" in Auftrag gegeben.

An Ideen, Chancen, Visionen, Wünschen, Plänen, Studien und Entwürfen mangelt es also nicht. Auch ArchitekturstudentInnen bearbeiten das Thema seit mindestens dreißig Jahren. Aktuell berichtet das VRS-Infomagazin: "Die Erlebbarkeit des Neckars zu verbessern, ist Entwurfsaufgabe im diesjährigen Sommersemester an der Hochschule für Technik in Stuttgart und der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen."