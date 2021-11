Schoettle-Areal in Stuttgart: Neue Mitte Heslach

Es mehren sich die Anzeichen, dass auch Stuttgart die Signale zu hören beginnt. Das EnBW-Areal am Stöckach soll im Bestand umgebaut werden, ebenso das Marstall-Areal mit dem Hotel am Schlossgarten an der unteren Königstraße, im Besitz der LBBW Immobilien, was im Gemeinderat mit Zustimmung und Erleichterung aufgenommen wurde. Selbst das Züblin-Parkhaus, das die beiden Altstadtquartiere Leonhards- und Bohnenviertel trennt, könnte in seiner tragenden Struktur ganz oder in Teilen erhalten bleiben.

Schoettle-Areal soll ins IBA’27-Netz

Aber einen vierzig Meter tiefen Bürobau in Wohnungen umwandeln: Geht das überhaupt? Normalerweise gelten im Wohnungsbau 15 Meter als Obergrenze. Einige neuere Genossenschaftsgebäude in Zürich sind allerdings bis zu 30 Meter tief – mit Lichthöfen im Inneren oder zweigeschossigen Räumen mit hohen Fenstern. Tatsächlich sehen auch Lanziner und Neureuther zwei Lichthöfe vor. Der größere wäre etwa 14 Meter breit, was bei einem sechsgeschossigen Bau noch kein helles Tageslicht erwarten lässt. Aber der zentrale Bereich soll auch kein Wohnraum, sondern Begegnungsraum sein.

Die Idee scheint prädestiniert für die IBA 2027, deren Intendant Andreas Hofer einige der Bauten in Zürich auf den Weg gebracht hat. Auch das EnBW-Areal am Stöckach und die Leonhardsvorstadt sind IBA-Projekte. Auf Nachfrage antwortet Hofer: "Wir sind im guten Kontakt mit der Initiative und sie passt in unsere Themenwelt, Bestände neu und groß zu denken und sich auch mit schwierigen Strukturen aus den sechziger und siebziger Jahren auseinanderzusetzen."

Nur bleibt bis zur IBA 2027 nicht mehr allzu viel Zeit. Hofer befürchtet, dass entscheidende Flächen erst ab 2025 zur Verfügung stehen. Deshalb habe das Areal "vermutlich nicht das Potential, dass wir es zu unserer Ausstellung 2027 als gelungenes Beispiel einer Um- und Neunutzung präsentieren können." Aber: "Genau für solche Prozesse haben wir das IBA’27-Netz geschaffen. Hier finden solche Initiativen Platz. Wir besprechen noch Details, planen aber, das Schoettle-Areal ins IBA’27-Netz aufzunehmen."