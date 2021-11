Verleger und Döpfner: Der Sound der Sonntagspredigt

Gemeinsam stimmen Baur/Poppen/Fricker in den Sound viel geübter Sonntagspredigten ein: Die Freiheit der Berichterstattung ist ein hohes Gut, die freie Presse ist konstituierend für den Rechtsstaat, von den Journalistinnen und Journalisten werden diese Aufgaben "vorbildlich erfüllt", die Verlage stellen sich schützend vor ihr Personal, das engagiert, nachforschend und aktuell berichtet, dabei oftmals Repressalien und Gefahren ausgesetzt ist. Dies in Zweifel zu ziehen, wie von Döpfner getan, sei "unangemessen und falsch". In einem Kommentar unter dem BZ-Text vermerkt ein Leser, das hätte auch im "Postillon" stehen können.

Das ist natürlich übertrieben, weil die "Badische Zeitung" kein Satireblatt ist, sondern sich der Liberalität eines Ralf Dahrendorf verpflichtet fühlt, mit dessen Namen sie einen angesehenen Preis auslobt. Da geht es tatsächlich um kritischen Journalismus, den Verleger Poppen gerne würdigt, auch in seiner Funktion als Vizepräsident im Verlegerverband. Aber das ist nicht der Alltag, der sich um viel profanere Dinge dreht, auch beim Monopolblatt in Freiburg. Sparen, zu wenig Personal, zu viel Arbeit, zu wenig Zeit, um das unter der Woche zu tun, was sonntags unter Verwendung von Formeln erzählt wird, die einem Teppichhändler alle Ehre machen würden. In den Lokalausgaben im Schwarzwald bleibt oft nur der Hofbericht, von dem LeserInnen sagen, den hätte auch gleich der Bürgermeister selbst verfassen können. Passieren kann es freilich auch, dass sich eine AfD-Beilage im Portfolio des Badischen Verlags wiederfindet (Kontext berichtete).

Die Realität in den Verlagen kennt keinen Sonntag

In Reutlingen beim Generalanzeiger "GEA", wo Lehari jr. das Regiment führt, fällt es dem Personal bisweilen schwer, seine Aufgaben vorbildlich zu erfüllen. Trotz der "schützenden Hand", die der "heimatverbundene Kosmopolit" über "benachteiligte Menschen" hält, wie der Chefredakteur seinen Verleger beschreibt. Mit dem freien Kollegen, dem zwei Euro fuffzig pro Foto zu wenig waren (Kontext berichtete), hat Lehari nie gesprochen. Das Gericht hat ihm ein paar tausend Euro Nachzahlung zugesprochen, Aufträge hat er danach nicht mehr bekommen.

In Oberndorf, wo Richard Rebmann regiert, hat die Belegschaft des "Schwarzwälder Boten" 96 Tage lang gestreikt (Kontext berichtete). So lange wie nirgendwo anders in einem deutschen Medienbetrieb. Gegen wegrationalisierte Arbeitsplätze, Lohnkürzungen, Tarifflucht, und was man sonst als Journalistenmensch heutzutage alles ertragen muss. Auch die Stuttgarter KollegInnen können ein Lied davon singen.

Darüber erfährt die Öffentlichkeit wenig. Viel schöner ist doch, sich zum Diener der Demokratie zu erklären, als den schnöden Kaufmann zu offenbaren, für den nur der Warenwert zählt. So betrachtet hat sich seit der "Gesicht-zeigen"-Kampagne der Verleger von 2019 nichts geändert. Auf Anfrage lässt ihr Verband wissen, dass es nach Döpfners Entschuldigung ("bedauere zutiefst") keine weitere Erklärung geben werde.