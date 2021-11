Sexismus in der Medienbranche: Toxischer Wurstsalat

Unser Julian? Ein machtbesessener Sexist? Der Laschet? Ein zotiger Altherrenwitz mit Ohren? Der nette Kollege? Ein laufender Würgereflex in der Midlife-Krise, der junge Kolleginnen mit Fickificki-Geschichten in der Kaffeeküche belästigt? Ja. Genau das. Trotzdem müssen wir immer und immer wieder darüber diskutieren, ob irgendein Sexist jetzt schon wieder irgendeine sexistische Scheisse gemacht oder von sich gegeben hat oder nicht. Warum? Was gibt es bitteschön zu diskutieren über einen Mann, der in einem vollkommen toxischen Arbeitsumfeld wie der "Bild" seine Machtposition ausnutzt, um Praktikantinnen ins Bett zu bekommen? Echt jetzt? Es ist einfach so absurd, wie sich am Beispiel Reichelt wieder eine Täter- und Enabler-Kultur offenbart, die Sexismus und Übergriffe an Frauen mindestens relativiert und dadurch weiterhin ermöglicht. Sexismus ist normal! Er ist so sehr akzeptierter Teil unseres Gesellschaftssystems, dass er fast heimeligen Charakter hat und nicht als etwas Bedrohliches wahrgenommen wird, das mit der Mistgabel zurück in den Wald getrieben gehört.

Sexismus ist sogar so alltäglich normal, dass er selbst von den Betroffenen übersehen, bagatellisiert und sogar verteidigt wird: Die Kollegin lacht die Kommentare ihres Ekel-Kollegen freundlich weg – man will ja keine "Szene" machen. Die WDR-Moderatorin Susanne Wieseler will selbst gar nicht gehört haben, dass Laschet sie jovial "junge Frau" nannte. Kolleginnen und Kollegen von Julian Reichelt legen sich für ihn tagelang sektenhaft in die digitalen Schützengräben und feiern ihn als großartigen Mann, der ihnen immer das Gefühl gab: "The Sky is the limit". Der verurteilte Sexualstraftäter Harvey Weinstein wird von einer Anwältin verteidigt, die fest von seiner Unschuld überzeugt war. Das Phänomen, dass Frauen die allerletzten, sexistischen Creeps unterstützen ist lang. Doch man muss keine Melania Trump sein, um den Grund zu erkennen: Sie profitieren davon. Stellen sich auf die Seite von Tätern und deren Macht, weil sie sich davon auch Macht und Erfolg versprechen und das vom schlauen Adorno postulierte, nicht vorhandene "Richtige Leben im Falschen" als Nutzanwendung statt als Moralkompass verstehen. Die Welt ist eh komplett scheisse, warum also nicht selbst ein Arsch sein?

Ganz einfach: Weil man dann ein Arsch ist. Weil Menschen, die Männer wie Julian Reichelt öffentlich verteidigen, dazu beitragen, eine Missbrauchskultur zu festigen, die sich locker aushebeln lassen würde. Und wenn sich neben den üblich verdächtigen Männern auch noch Frauen auf die Seite der Täter schlagen und deren Verhalten relativieren, statt zu kritisieren, verzögern sie die längst überfällige Zerstörung eines Systems, das ihnen selbst Schaden zufügt. Doch genau das ist wiederum der hegemoniale Effekt von internalisierter Grausamkeit gegen Frauen: Frauen haben gelernt mit Sexismus und anderen Spielarten von Unterdrückung zu leben. So gut, dass sie in einer Art Überidentifikation mit dem Patriarchat einen aggressiven Verleugnungsmechanismus ihres eigenen (potentiellen) Opferseins entwickelt haben, mit dem sie Frauen, die sich über widerfahren Sexismus beschweren, abwerten und zum eigentlichen Problem verqueren.

Kein Opfer, kein Täter, kein Problem?

Das hat für die Frau den Vorteil, dass die schmerzhafte Einsicht in die Systematik der strukturellen Diskriminierung des eigenen Geschlechts auf die persönliche Problematik einer Einzelnen, Anderen ausgelagert werden kann und damit nicht zum eigenen Problem wird. Man will das Problem nicht sehen. Oder kann es vielleicht auch gar nicht. Wie auch, in einem von Männern dominierten Umfeld, in dem man die Wurst vor lauter Wurstsalat kaum sehen kann. Fast 90 Prozent der Machtpositionen in größeren, regionalen Tageszeitungen sind von Männern besetzt.

Für den Mann hat es den Vorteil, selbst von Frauen vor der Einsicht in die eigene Schuld geschützt zu werden. Will ja niemand Opfer sein. Täter ja schon gar nicht. Eigentlich ganz geil: Wo kein Opfer, da kein Täter, da kein Problem. Man muss es nur feste genug glauben wollen. Legenden besagen, dass "Bild"-Angestellte vor dem Schlafengehen mit einer schwarzen Kerze in der Hand dreimal "Julian Reichelt ist kein Sexist" vor dem Spiegel sagen, bevor sie ihre Selbstachtung mit der Kerze ausblasen.

Dabei ist es längst bekannt, dass sich in Unternehmen eine männliche, sexistische Dominanzkultur breit macht, wenn nicht mindestens 30 Prozent Frauen in Entscheidungspositionen sind. Besser sind 50 Prozent. Da wir davon nicht nur in der Medienbranche weit entfernt sind, ist es kein Wunder, dass Sexismus und Machtmissbrauch von Männern fast schon natürlich zum Alltag gehören – und sich Frauen, nicht nur wenn sie "Karriere machen" wollen, einen unverstellten Blick auf toxischen Wurstsalat abtrainieren und sich bewusst oder unbewusst mit den Tätern solidarisieren. Doch dann müssen sich auch Frauen den Vorwurf gefallen lassen, Sexistinnen und Mittäterinnen zu sein, die die Zerschlagung von hegemonialer Männlichkeit behindern.