Alles aus Hass

Frauenhass ist allgegenwärtig

Man braucht noch nicht einmal damit anfangen, wie sexistisch und frauenverachtend musikalische Subgenres wie etwa Porn Grind im Metal sind oder wie diverse Rapper mit Vergewaltigungsfantasien und Frauenhass erfolgreich wurden. Es reicht schon, sich einfach nur die "ganz normale" Radiomusik anzuhören, um festzustellen: Frauenhass ist so allgegenwärtig, dass es uns nicht einmal mehr auffällt. Kombiniert mit fröhlichen Melodien brennt er sich in unser Hirn und hält sich dort unbewusst über Jahrzehnte bis in die Gegenwart.

Wie zum Beispiel dieser schlimme Sommer-Ohrwurm aus den 1990ern, vor dem es auf keiner Autofahrt ein Entkommen gab, dessen Titel oder Interpreten aber kaum jemand kennt. Alles, was hängenblieb, war dieses dümmliche "A la la la la long long li long long long". In "Sweat" von "Inner Circle" aus dem Jahr 1992 beobachtet ein Typ auf einer Strandparty eine Frau, die ihm gefällt. Als er sie anspricht, erzählt er ihr, was in seinem Spatzenhirn so los ist und was er jetzt am liebsten mit ihr machen würde: "Girl I want to make you sweat. Sweat 'til you can't sweat no more. And if you cry out I'm gonna push it, push it, push it some more." Okidoki. Er würde sie halt einfach gerne totbumsen. Egal, ob sie will oder nicht: "That love is his to get" – irgendwie kriegt er schon, was er will. A la la la la long long li long long long. Da kommt Urlaubsstimmung auf.

Genauso wie beim Karaoke-Überhit "Im Wagen vor mir" von Henry Valentino "mit Uschi" von 1977. Kein Sauf-Abend verging in Deutschlands ältester Karaoke-Bar, dem "Fun Pub" am Rande Stuttgarts, an dem meine Schulfreundin Ines nicht "Im Wagen vor mir" in das Nierenmikrofon auf der kleinen Karaoke-Bühne schmalzte, während ich im Jacky-Cola-Rausch "Holding out for a Hero" von Bonnie Tyler krächzte. Geilste Zeit ever.

Sexuelle Belästigung wird schöngeschunkelt

Dass Valentino "mit Uschi" aber nichts anderes als sexuelle Belästigung schönschunkelt, in dem er so lange, so creepy hinter einer jungen Frau auf der Autobahn herfährt, bis Uschi sich irgendwann panisch "hinter irgendwelchen Hecken" auf der Autobahnraststätte verstecken will, hatten wir nicht auf der Platte. Weil es "normal" war, dass Typen sowas machen. Weil wir noch keine Begriffe wie "street abuse" kannten, die sexueller Belästigungen im öffentlichen Raum einen Namen geben und sie damit erst denkbar, formulierbar und bekämpfbar machen. Weil Männer sich halt manchmal nicht im Griff haben.

Die Radiopop-Welt ist voll von romantisierter Gewalt gegen Frauen, die von Verachtung und Belästigung bis hin zu Mord reicht. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Songs 50 Jahre alt sind oder von den Bravo-Poppunk-Posterboys von "Blink 182" gesungen werden. Während die Beatles in ihrem Song "Run for your Life" 1965 immerhin noch versuchten, ihren Mordfantasien etwas Poesie beizumischen, als sie einem "little girl" freudestrahlend und gitarrenschwingend klarmachten, dass sie den Kopf in den Sand stecken und um ihr Leben rennen soll, wenn sie mit einem anderen Mann gesehen werde, gerieren sich auch viele neuzeitliche Emo-, Punk- und Rockband-Sänger in der Rolle des gehörnten Opfers, das die Frau verantwortlich macht für fantasierte Gewalthandlungen gegen sie. Sie hat ihm schließlich das Herz gebrochen, nur fair, dass er ihr jetzt den Hals bricht.

Wenn es tötet, ist es keine Liebe

Mir fällt kein einziger Song ein, in dem eine Frau besingt, wie sie vor dem Fenster, ohne Hose, heimlich einen nackten Jungen bespannt (Voyeur, Blink 182), ihren Ex-Mann brutal ermordet und in den Kofferraum wirft, weil er anscheinend Sex mit einer anderen Frau hatte (Kim, Eminem), einen Mann auf Schritt und Tritt verfolgt, sodass er keinen Atemzug mehr unbeobachtet machen kann, weil sie glaubt, dass der Typ ihr gehört (The Police, Every Breath You Take). Die australische Post-Punk-Legende Nick Cave widmete "Mörderballaden" (Murder Ballads) sogar ein ganzes Album und landete mit "Where The Wild Roses Grow" 1995 einen Megahit – nicht zuletzt, weil er die Schauspielerin Kylie Minogue als sexy Wasserleiche verpflichten konnte, die im dazugehörigen Musikvideo tot, aber still fuckable in einem weißen Kleidchen im Wasser treibt, während sie mit starren Augen und roten Lippen in den gemeinsamen Chorus einstimmt.

Seit Jahren sei Cave schon "heimlich besessen" gewesen von Minogue und hätte diesen Song, einen Dialog zwischen einem Frauenmörder und seinem Opfer, für sie geschrieben, sagte er mal in einem Interview.

Wow. Und da wundern wir uns wirklich, weshalb Zeitungen und Medienberichte immer noch von "Liebesdramen" sprechen, wenn ein Mann seine Ex-Partnerin ermordet? Wenn Gewalt- und Tötungsfantasien im Zusammenhang mit Liebe gedacht und in unzähligen Popkulturprodukten relativiert, romantisiert und moralisch verklärt werden? Wenn die Toten Hosen nächstes Jahr ihren 40. Geburtstag mit ihrer großen "Alles aus Liebe"-Tour feiern?

Wenn es tötet, ist es keine Liebe. Dann ist es Femizid. Ganz einfach.