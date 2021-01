Linke Ideologie: Gehirnwurm

Hartz-IV-Sätze erhöhen: LINKE IDEOLOGIE!

Mietpreisbremse: LINKE IDEOLOGIE!

Ehe für alle: Verdammte LINKE IDEOLOGIE!

Darauf folgt obligatorisch die freie Meinungsäußerung, dass man seine Meinung nicht mehr frei äußern dürfe. Aber egal: Wenn das so weitergeht, Leute, haben wir hier morgen Nordkorea.

Fair enough: Digitale Echokammern wie etwa die von Eva Hermann, Ken Jebsen, Heinrich Fiechtner, Martin Sellner oder Vegankoch Attila Hildmann sind nicht repräsentativ für die Stimmung eines ganzen Landes. Doch wenn ein Ministerpräsident wie Markus Söder vollkommen ironiefrei von seiner Sorge spricht, dass eine "Corona-RAF" bald das Land terrorisieren könnte, dann ist klar, dass rechte Erzählungen in Chatgruppen und digitalen Netzwerken kein bloßes Internetphänomen sind, sondern ganz analoge Auswirkungen auf ein gesamtgesellschaftliches Klima haben und öffentlich bestätigt in den digitalen Inkubatoren weiter ausgebrütet werden. Da muss man sich als Politiker doch ernsthaft mal fragen lassen, ob man noch alle Knödel in der Soße hat. Sorry.

Knallharte Realitätsverweigerung

"Corona-RAF" – das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. In einem Land, das zwischen 1990 und 2020 198 Todesopfer rechtsmotivierter Gewalt und vier Todesopfer linksmotivierter Gewalt verzeichnet. Puh. Das grenzt nicht nur an Schwachsinn. Das ist einfach knallharte Realitätsverweigerung – genau das, was auch in den sogenannten Sozialen Medien in der Nacht stattfand, in der in den USA das Kapitol von Trump-Fans gestürmt wurde: Für Trumpisten mit großer Twitter-Anhängerschaft war sofort klar: Die Linken waren's! "Die Antifa" habe die friedlichen Demokratiefeinde unterwandert, sich als Trump-Fans verkleidet und unter falscher Flagge das Kapitol gestürmt, um Amerika zu schaden. Das war das Narrativ, das sich in Windeseile weltweit verbreitete – und durch die Söder'sche Fantasie einer "Corona-RAF" in Deutschland weitergesponnen wurde. Trotz einer realen Bedrohung durch rechtsradikale Netzwerke wie den NSU. Obwohl das deutsche Kasperle-Äquivalent, die absurde Reichstagsstürmung im Zuge einer Querdenken-Corona-Demo im Sommer 2020, von Rechten geplant wurde.

Während die USA immerhin ein Land ist, in dem man schon "a damn commie" ist, wenn man gesetzliche Krankenversicherungen befürwortet, war Deutschland bis vor ein paar Jahren nicht durch besondere Paranoia vor einer kommunistischen Übernahme auffällig. Klar, RAF und so, übelübel. Aber nachdem die allerletzten Atemzüge linksextremistischen Terrors spätestens in den 1990er-Jahren erstickt wurden, war das Thema durch hierzulande. Niemand fühlte sich durch irgendwelche linken Vereinigungen, Marx-Lesekreise, Autonome, MLPD-Flugblätter vor Universitäten, "der Antifa" oder einer Handvoll Maoisten auf Stuttgart-21-Demos ernsthaft durch Linksextremismus bedroht. Warum auch? Hat's Herr Unerpressbar Schmidt der RAF doch richtig gegeben. Im neoliberalen Rausch der freien Marktwirtschaft gepanzert mit dem frenetischen Applaus eines satten Wohlstandsvolks - gab es ab den 1990ern nichts mehr zu fürchten.