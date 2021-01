"Querdenker": Trouble im verquerten Ashram

Denn um Demokratie und Grundrechte ging es den meisten "QuerdenkerInnen" nie. Auch jetzt nicht. Im Grunde ist der "Querdenker" an sich ein tiefreligiöses Subjekt, das mangels Ambiguitätstoleranz nicht in der Lage ist, ungewisse Zustände, Unsicherheiten, Widersprüchliches emotional auszuhalten, und sich deshalb einer höheren Wahrheit verschreibt. Am besten kollektiv. So funktioniert Kirche. So funktioniert Verschwörungstheorie. So funktionieren Sekten. Und so funktioniert "Querdenken": Es gibt einen Führer. Es gibt AnhängerInnen. Und es gibt eine Menge Geld, die dem Führer bereitwillig in den Hals geschmissen wird, damit er seinen Followern das Gefühl von Kontrolle über eine aus den Fugen geratene Welt verkauft.

Daran wird auch der TV-Entertainer Jan Böhmermann nichts ändern können. Mit dem Fantasie-Preis "goldener Coroni" zeichnete er "Querdenken"-Gründer Michael Ballweg im "ZDF Magazin Royal" für seine überragende Performance als Corona-Unternehmer des Jahres aus und legte nach Recherchen von ZDF und "netzpolitik.org" offen, wie sich Ballweg und andere Gurus der "Querdenken"-Bewegung systematisch bereichern. Auf der Website www.querschenken.company kann alles nachgelesen werden. Der geniale Trick: Schenkung statt Spende. Denn so kann man das Finanzamt austricksen – vielleicht.

Den Trick kannte auch schon ein Mann aus Indien, der als spiritueller Führer mit Steuerschulden in Millionenhöhe in die USA flüchtete und nach vielen Jahren Volksverblödung an Turbokapitalismus starb: Bhagwan Shree Rajneesh. Seine AnhängerInnen, die Sannyasins, schenkten ihm in den 1980ern ihr gesamtes Hab und Gut. Freiwillig. Er bereicherte sich an ihnen und fuhr die Bewegung am Ende aus schierer Habgier an die Wand. Nicht etwa, weil die Menschen plötzlich erkannten, wie bescheuert sie waren, diesem Menschenfänger Geld und Lebenszeit zu schenken. Sondern weil Finanzämtern gefühlte Wahrheiten irgendwelcher Spinner ziemlich scheißegal sind.