Corona-Royal – die Freak-Show

Die AfD hat 89 Sitze im Bundestag und 254 in den Landtagen. In Deutschland darf wirklich jeder Depp sein Maul aufmachen – und das ist auch gut so. Aber diese Fantasie von der links dominierten Öffentlichkeit ist komplett lächerlich. Fun Fact: Am Freitag hat die Polizei demonstrierenden Fridays-for-Future-Kids Anzeigen aufs Auge gedrückt, während die Aktionsgruppe Seebrücke zusammen mit anderen Gruppen kleine Aktionen in der Stadt gestartet hat, um mobil zu machen gegen das große Schulterzucken gegenüber Geflüchteten an den europäischen Außengrenzen. Hat aber keiner mitgekriegt, weil die ach so diktaturgebeutelten Mundtoten beseelt "Die Gedanken sind frei" in einer umgedichteten Grundgesetz-Version zusammen singen DURFTEN:

Alle Menschen sind frei!

Man soll uns nicht wehren!

Kommt alle herbei,

das Grundgesetz ehren!

Frei reden, versammeln

statt mundtot verrammeln.

Es bleibet dabei:

Alle Menschen sind frei!

Sagt mir doch einfach, wo ich bitte eine Mail hinschicken kann, um an der großen Öffentlichkeitsmanipulationsmaschine mit an den Rädchen zu drehen! Wo muss ich unterschreiben? Wo ist das Institut für allgemeine Gehirnwäsche, das den ganzen Staat im Griff hat? Ich will sofort mitmachen! angela.hitler@brdgmbh.org?