"Dann scheint die Sonn' ohn' Unterlass!"

2013 kam dann die Linken-nahe Rosa-Luxemburg-Stiftung auf Seyfried zu, ob er nicht eine neue Fassung der Internationalen machen könnte. So entstand, nun als Auftragsarbeit, die Version, die es jetzt in der Bildstrecke oben zum Durchklicken gibt. Viele Motive unterscheiden sich nur wenig von der Urversion, doch der Strich und die Figuren haben sich über die Jahre etwas geändert, und Computerkolorierung sorgt für knalligere Farben. "Mir gefällt die neue Version besser", sagt Seyfried. Größere Veränderungen habe es etwa bei den sich raufenden linken Gruppen gegeben – die prügeln sich zwar immer noch gerne, "aber die ganzen Namen von damals sagen ja heute keinem mehr was." Und so fallen statt wie 1976 DKP, KPD, KPD/ml, KPD/mbh oder KBW nun eben "links", "links außen", "Giga links", "Wir sind links", "Nein wir" oder "Semi-Linkoide" übereinander her, und wer ganz genau hinschaut, erkennt auch, dass die Bild-Ideen zu den Zeilen "Wir sind die stärkste der Parteien" und "Erkämpft das Menschenrecht" getauscht wurden.

Seit 1977 lebt Seyfried in Berlin, seit zwei Jahren wieder in Kreuzberg, wo wohl auch die traditionellen 1.-Mai-Krawalle heuer etwas kleiner ausfallen werden. "Die habe ich mir nur in meinen Anfangsjahren in Berlin angeschaut", sagt er, "das vermisse ich nicht wirklich." Den ersten Mai wird Seyfried dieses Jahr wohl nicht auf der Straße verbringen, "genauso wie die letzten Jahre auch". Durch Corona habe sich so gesehen für ihn nicht viel verändert, "Home-Studio wie immer", sagt der 72-jährige Zeichner. Wobei, ganz so stimmt das auch nicht. Durch den ausfallenden Comic-Salon Erlangen, sozusagen die Frankfurter Buchmesse für Comic-Branche und -Fans, und eine ausfallende Hanf-Messe in der Schweiz, auf der er großformatige Hanf-Plakate verkaufen wollte, ist ihm ein wichtiger Teil seiner erwarteten Einnahmen weggebrochen. Corona-Soforthilfe für Künstler hat er schon beantragt und bekommen, aber fürs ganze Jahr wird es wohl knapp werden.