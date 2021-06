Wie im Schock

Seit 2007 gibt es im Westen der Stadt die Fritz-Wisten-Staffel, sie verbindet die Reinsburgstraße in Höhe 192 mit dem Ende der Rotebühlstraße. In der Reinsburgstraße 107 wohnte der jüdische Theatermann mit seiner Familie; seine Frau, die Schauspielerin Gertrude Widmann, hatte er in Stuttgart kennengelernt.

Am 25. März 1890 in Wien geboren, beginnt er seine Theaterkarriere in Eisenach. 1919 kommt er nach Stuttgart, arbeitet erst am Deutschen Theater und an der Volksbühne, ehe er am Württembergischen Landestheater zum Publikumsliebling aufsteigt und zu einer gefeierten Bühnengröße wird. Am 27. März 1933 klingelt in der Reinsburgstraße 107 das Telefon, er nimmt den Hörer ab, "und augenblicklich", schreibt später seine Tochter Eva Wisten, "veränderten sich seine Gesichtszüge, sie wurden grau und verfallen. Er stand da versteinert wie unter Schockwirkung". Das Staatstheater hat ihn entlassen. Die Nazis machen Jagd auf die Juden.

Die Familie Wisten zieht nach Berlin. Fritz beginnt sein zweites Leben für das Theater im Jüdischen Kulturbund. Er wird ins KZ verschleppt und mit viel Glück bald entlassen. Durch seine Frau, eine "Arierin", ist er halbwegs geschützt. Eine fast unglaubliche Geschichte mit Happy End. Nach dem Zusammenbruch der Nazi-Diktatur wird Fritz Wisten Direktor des Theaters am Schiffbauerdamm in Berlin, von 1953 bis 1961 leitet er als Intendant und Regisseur die Berliner Volksbühne. Am 12. Dezember 1962 stirbt er in Berlin-Schlachtensee. All die Zeit hat er im Westen der Stadt gewohnt.

Fritz Wisten ist nicht vergessen. Erst im vergangenen Jahr hat der Theaterwissenschaftler Thomas Blubacher das Buch "Das Haus am Waldsängerpfad" veröffentlicht. Untertitel: "Wie Fritz Wistens Familie in Berlin die NS-Zeit überlebte". Geschichten wie diese, schreibt er, zeugen von Überlebenswillen, von Mut und Zivilcourage. "Sie weisen in unsere Gegenwart, in unsere Zukunft und zwingen uns Nachgeborene unweigerlich zur Auseinandersetzung mit unbequemen Fragen nach dem eigenen zivilen Engagement."

Auf der verklebten Tafel der Staffel in der Reinsburgstraße steht unter Fritz Wisten als Zuordnung "Schauspieler". Sonst nichts. Diese Geschichte, die auf der Treppe liegt, ist für mich noch nicht zu Ende. Zum Glück finden sich immer wieder Wege, den untersten Stufen beim politischen Umgang mit dieser Stadt zu entgehen.