Dann hau ihn auf den Hut

Wem bei solch schwachsinnigem Schwulst der Hut hochgeht, der tröste sich mit Bertolt Brechts "Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Planens": "Der Mensch ist gar nicht gut / Drum hau ihn auf den Hut. / Hast du ihm auf den Hut gehaun / Dann wird er vielleicht gut. / Denn für dieses Leben / ist der Mensch nicht gut genug / Darum haut ihm eben / Ruhig auf den Hut!"

Trotz der Verlockung, Hutträger als Hau den Lukas zu malträtieren, wähne ich mich mit Krempe unter engelhaftem Schutz. Ich besitze ein halbes Dutzend Hüte für die kühlen und kalten und noch mehr für die warmen und heißen Tage. Ohne eines dieser Exemplare auf die Straße zu gehen fühlt sich an, wie nackt auf dem Balkon zu stehen. Der Hut verschafft mir nicht nur eine den ganzen Körper durchströmende Wärme. Auf Spaziergängen verleiht er mir auch Flügel, und es kratzt mich nicht, wenn ich unter all den hutlosen Losern von heute wirken muss, als hätte ich einen Propeller auf der Rübe. Weit schmerzhafter ist doch, auf Schritt und Tritt coolen Selbstoptimierten zu begegnen, die sich ein Vogelnest in die Frisur gewurstelt haben, als erwarteten sie Geiers Sturzflug. Kommando Dutt statt Hut.

Unsereiner ist ohne Vorsatz unter den Hut gekommen. Weil sich meine Halbglatze bei sommerlicher Sonne binnen Minuten rot färbt und mich aussehen lässt wie ein Streichholz, setzte ich mir zunächst wie viele Pfeifen eine Baseballkappe auf. Irgendwann aber hatte ich keine Lust mehr, für die New York Yankees Reklame zu laufen. Also suchte ich das sehr alte Stuttgarter Hutgeschäft Louis Lenz in der Alten Poststraße auf, um mir eine würdige Sommermütze zu besorgen. Als ich mich an sie gewöhnt hatte, kaufte ich mir Mützen für die anderen Jahreszeiten – bis mich eines Tages in diesem Laden die Gier überkam, auch einen der Hüte um mich herum zu greifen. In diesem Moment war ich so fiebrig wie seinerzeit, als ich mir im Plattenladen ständig CDs kaufte, bevor ich mir, angefixt vom der Umgebung, Vinyl grapschte. Es brauchte also für den Hut kein Vorbild wie Udo Lindenberg oder Joseph Beuys, dessen politische Fragwürdigkeit mit dem Etikett "Der Mann mit dem Hut" gedeckelt wird, als gebäre schon ein Kopffilz einen Mythos.