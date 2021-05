Kulturinsel im Neckarpark: Keime des Neuen

In dem Reallabor untersuchen vier wissenschaftliche Institute aus Berlin und Stuttgart die neuen, zukunftsweisenden Ansätze, die von solchen Projekten wie dem Inselgrün oder dem Berliner Gemeinschaftsgarten Himmelbeet ausgehen. "Urbane Gärten und Parks sind wichtig für das Stadtklima, die Biodiversität und die Lebensqualität für die StadtbewohnerInnen", stellt das federführende Berliner Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) fest und fragt: "Wie können die Leistungen, die sie erbringen, erfasst und in stadtpolitischen Abwägungsentscheidungen einbezogen werden, damit das urbane Flächenmanagement nachhaltiger wird?"

Beteiligt ist auch das Zentrum für interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung (Zirius) der Uni Stuttgart, das sich nach eigenen Angaben mit dem Themenfeld von Wissenschaft, Technik und demokratischer Gestaltung in einer nachhaltigen Gesellschaft bschäftigt. Im Projekt Gartenleistungen untersucht Zirius die "charakteristischen Akteurskonstellationen, Netzwerkbeziehungen und Governancestrukturen sowie die sozialen Funktionen urbaner Gärten und Parks." In einfacher Sprache: Wer arbeitet hier wie zusammen und wozu ist Urban Gardening gut.

Und wie das Reallabore so an sich haben, werden zu diesem Zweck eine Reihe von Realexperimenten durchgeführt. Am Inselgrün untersuchen die Wissenschaftler in einem Experiment mobile Gärten, in einem weiteren das gemeinsame Kochen in der Bildungsarbeit und in einem dritten die komplizierten Verwaltungs- und Kommunikationsprozesse, die es braucht, um ein solches Projekt am Leben zu halten.

Die "Akteurskonstellation", wie die Forscher sagen, ist in Stuttgart nicht ganz einfach zu verstehen. Der Betrieb der Kulturinsel ruht auf zwei Säulen: einer gemeinnützigen GmbH und der Gastronomie, die Einnahmen erzielt, Miete an die gGmbH zahlt und sie damit finanziert. Die vielen Aktivitäten, die hier normalerweise stattfinden, organisiert die Kulturinsel allerdings überwiegend nicht selber, sondern vergibt ihre Räume an soziale Einrichtungen von der Caritas bis zum Haus der Familie, an Initiativen, Unternehmen, Schulen und andere Organisationen, die Miethöhe gestaffelt nach Liquidität.