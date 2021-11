Filmkritik "Bergman Island": Szenen einer Ehe

Aber so ganz schnell geht das mit der Emanzipation auch wieder nicht, es dauert eine Zeit, bis Chris sich lösen kann und auch gelöst wirkt. Sie geht nun zwar ihre eigenen Wege, versetzt Tony etwa bei der Bergman-Safari-Bus-Tour und erlebt eine Beinahe-Affäre mit einem schlaksigen Filmstudenten. Mit ihrem Drehbuch aber kommt sie nicht weiter ("Schreiben ist Folter, selbstverschuldete Qual…") und erzählt deshalb Tony ("Mach was anderes") ihren Plot. Der handelt von der jungen Drehbuchschreiberin Amy (Mia Wasikowska), die bei einer Hochzeit auf der Bergman-Insel zufällig ihren Ex-Geliebten (Anders Danielsen Lie) wiedertrifft.

Mia Hansen-Løve setzt das Erzählte sofort in Bilder um. Nach einer knappen Stunde beginnt also eine Film-im-Film-Geschichte, in der Chris‘ mittels ihres Alter Egos Amy und wie in einem Spiegel von ihren Fantasien, Hoffnungen und Ängsten erzählen kann. Einmal schaut sich Chris mit Tony – wir sind wieder im ersten Film – "Schreie und Flüstern" an, bedrückende Szenen, und als sie aus dem Kino kommen, regnet es. Sie sagt über Bergman: "Ich hoffe nur, er hatte in seinem Leben mehr Spaß als in seinen Filmen." Aber wieviel gelebtes Leben steckt tatsächlich in der Kunst? Hat Bergman sein Hadern mit Gott und der Welt in Filme umgeleitet, um es loszuwerden und leben zu können? Und sind diese erotischen SM-Zeichnungen von gefesselten Frauen, die Chris in Tonys Notizen findet, "nur" Drehbuchfantasien oder verborgene Wünsche, von denen sie nichts wissen soll?

Bräutigam mit Bergman-Hass

Der einzige Sexualakt in "Bergmans Island" findet übrigens nicht im "Szenen-einer-Ehe"-Bett statt, sondern wird vollzogen von Amy und ihrem Ex-Geliebten in Chris‘ Film-im-Film-Geschichte. In dieser drückt ein schwedischer Bräutigam auch seinen Bergman-Hass aus: Der sei nur ein privilegierter Heuchler, ein Drückeberger, eine Mimose gewesen. So dass sich mit diesen Sätzen wohl auch Mia Hansen-Løve noch ein bisschen weiter von ihrem einstigen Idol entfernt. Was könnte sie tun, um sich noch mehr von Bergman abzusetzen? Vielleicht einen Song von Abba, der Band, die für die sonnigere Seite Schwedens steht, über die Bilder legen? Zum Beispiel "The Winner takes it all" und Amy dazu tanzen lassen? Ja, Mia Hansen-Løve tut genau das. Und wir fragen uns dabei, wieviel von ihrem eigenen Leben sie als Treibstoff in ihren kunstvoll verschachtelten Film eingespeist hat, diese vierzigjährige Regisseurin, die seit 2001 mit dem sechsundzwanzig Jahre älteren Regisseur Olivier Assayas ("Die Wolken von Sils Maria") zusammenlebt, der sie entdeckt hat als junge Schauspielerin und mit dem sie eine Tochter hat.



