Filmkritik "Contra": Naima und ihr Professor

Könnte ein solcher Film heute noch gedreht werden? In unserer vernetzten Zeit der Schnellreaktionen, in der manche das Böse nicht an Taten, sondern jederzeit an Worten erkennen wollen? In einem akademisch geprägten Milieu, in dem sofort und wütend Stellung bezogen wird und nichts mehr Platz haben soll, was sich ambivalent, ironisch, zitierend oder uneigentlich sprechend aufführt? Nun, die aktuelle und unbedingt empfehlenswerte Netflix-Serie "The Chair" (deutscher Titel: "Die Professorin"), die an einer fiktiven US-Universität spielt, erzählt tatsächlich noch von professoralen Affären, von Identitäts- und Diversitäts- und Genderpolitik, von neuen Methoden und Altersdiskriminierung. Und von einer ambivalenten Heil-Hitler-Geste im Hörsaal, die ins Netz gestellt und dort eindeutig gelesen wird. Die Serie selbst nimmt dabei nicht Partei, sie schaut dem mitunter absurden Treiben zu – höchst amüsiert und ein wenig unentschieden. In "Contra" dagegen ist klar, wer recht hat und wer nur Recht unterrichtet.

Nicht durchdebattiert: die Schattenseiten der Rhetorik

Die rhetorische Schulung der Studentin Naima gelingt aber sehr gut, noch wichtiger jedoch ist wohl, dass sich dabei auch die Wandlung des reaktionär-rassistischen Professor Pohl vollzieht. Von einer erotischen Annäherung allerdings, wie sie sich etwa zwischen dem Spracherzieher Professor Higgins und seiner Prekariats-Schülerin Elisa Doolittle in Bernard Shaws Stück "Pygmalion" respektive dem darauf basierenden Musical "My fair Lady" ergibt, will "Contra" nichts wissen. Professor Pohl ist schließlich um einiges älter als Naima, diese wiederum ist befreundet mit dem schüchtern-netten Taxifahrer Mo (Hassan Akkouch), den sie durch ihre neu erlernten Sprachtricks zum Liebesgeständnis verleitet.