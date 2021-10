Alphabet der Sehnsucht: Hier wird Deutsch gesprochen

Seit einem Jahr blickt Fatma Sagir für Kontext auf Deutschland. Mit einem wachen Blick für Rassismus und Entfremdung auf Migration und Identität und darauf, was eigentlich Heimat bedeutet. Nun hat die Freiburger Kulturanthropologin ein Buch geschrieben. Ein Auszug.

Schon als Kind ist Fatma Sagir in die Bibliothek geflüchtet, wenn sie sich einsam fühlte. In die Klassenbibliothek zuerst, als sie alles gelesen hatte, ging’s in die Stadtbibliothek. Mit Büchern hat sie die deutsche Sprache gelernt, in Büchern hat sie Trost gefunden – in der Bibliothek, einem Ort, an dem sie sich "ganz fühlte". Die 47-jährige Wissenschaftlerin und Autorin hat ein Buch über Erinnerung, Vergessen und über das seltsame deutsche Wort Heimat geschrieben. Es ist eine Sammlung von Essays und von Gedichten. Eines davon steht hier vorab in Kontext. Am Ende des Textes ist das Stück von Schauspieler Max Hoffmann eingelesen.