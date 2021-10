Jüdisches Leben in Württemberg: Vertreibung und Assimilation

1836 erbaute die jüdische Gemeinde in Laupheim eine Synagoge. Gute hundert Jahre später wurde sie in der Pogromnacht des 9. November 1939 zerstört. Foto: Joachim E. Röttgers

Doch auch die "Schutzjuden" hatten kein sicheres Dasein und waren Willkür ausgesetzt. Wenn ein Ortsherr starb, konnte es jederzeit passieren, dass der Nachfolger sie wieder auswies. In Laupheim war dies anders. Zu den zwanzig Familien kamen bald weitere 27 und dann nochmals 40 hinzu. Die Siedlung am Judenberg, heute als Ensemble unter Denkmalschutz, wurde zu klein, und wer es zu etwas Wohlstand gebracht hatte, baute sein eigenes Haus in der Umgebung, insbesondere nachdem das vormals österreichische Laupheim 1806 ans Königreich Württemberg gelangt war.

Beispielhaft zeigt sich dies an der Familie Steiner. Kilian Steiners Urgroßvater Viktor Ben Simon war bald nach der Mitte des 18. Jahrhunderts nach Laupheim gekommen. Über ihn und seinen 1762 geborenen Sohn Simon Viktor ist wenig bekannt. Dessen drei Söhne Viktor, Heinrich und Joseph schafften den Aufstieg vom Hausierhändler zum Kaufmann, Hopfenhändler und Werkzeugfabrikanten, der 1790 geborene älteste Sohn Viktor – Kilian Steiners Vater – sogar zum Schlossbesitzer.

Schrittweise Gleichstellung

Voraussetzung war die Politik des Königreichs Württemberg, das in mehreren Schritten vor allem durch ein Gesetz "in Betreff der öffentlichen Verhältnisse der israelitischen Glaubens-Genossen" im Jahr 1828 eine zunehmende Gleichstellung anstrebte. Nunmehr konnten Juden ihren Beruf frei wählen und sich niederlassen, wo sie wollten, was vor allem als Maßnahme gegen den Hausierhandel gedacht war. Das Gesetz war umstritten, auch wenn die Juden, wie Innenminister Christoph Friedrich von Schmidlin betonte, "in 84 weit entlegenen Orten zerstreut, kaum den zweihundertsten Theil unserer Bevölkerung und – mit wenigen Ausnahmen – den ärmsten Theil der Bevölkerung" bildeten.

Nur wenige vermögend, die meisten sehr arm: Dieses Verhältnis hat sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts verschoben zu einem Gegensatz zwischen der wachsenden, wohlhabenden Gemeinde in Stuttgart und den Ärmeren auf dem Land. Das Königreich strebte eine Assimilierung der Juden an, die der Stuttgarter Rabbiner Joseph Maier mit Energie vorantrieb. So kam es zum Konflikt mit den orthodoxen Landgemeinden. Predigt in deutscher Sprache und ein Gesangbuch wie bei den Protestanten, dazu in der 1861 neu erbauten Stuttgarter Synagoge auch noch eine Orgel: Das empfanden die Orthodoxen als Zumutung.