Maschinenfabrik Esslingen: Eine Wiege der Eisenbahn

Für die Maschinenfabrik Esslingen begann dagegen 1920 eine Zeit der Diversifizierung. Zahnradbahnen und elektrische Antriebe, Bergbahnen und Kleinlokomotiven für den Bergbau fertigte das Unternehmen, zuletzt auch Straßenbahnen. Es kam zu verschiedenen Kooperationen bis hin zur Übernahme durch die Gutehoffnungshütte aus Oberhausen. Mit dem Ende der Dampflok war Schluss. Das Werk ging an Daimler, blieb zunächst noch als Immobilientochter bestehen. Im Mettinger Altbau verblieb schließlich das historische Archiv, das inzwischen an die Universität Hohenheim gewandert ist.

Die Eisenbahn hatte die Industrialisierung erst möglich gemacht. Doch sobald die Straßen einmal asphaltiert waren, hatte das Auto einen entscheidenden Systemvorteil: Die Bahn kam nicht überall hin. Nicht vor die eigene Haustür wie das Automobil. Man konnte nicht einfach, ohne auf die Uhr zu sehen, einsteigen und losfahren. Die Vorzüge des Automobils erkannten früh futuristische Künstler: der visionäre Architekt Le Corbusier ebenso wie der Pragmatiker Paul Bonatz. Die Verkehrspolitik folgte dem Trend. Die Bahn führte Abwehrkämpfe.

Eine Tonne Blech verbraucht viel Energie

Die Nachteile wurden lange übersehen. Mehr als jeder vierte Autofahrer war 1928 in Stuttgart in einen Unfall verwickelt. Nach dem Krieg sollte Verkehrserziehung für Fußgänger Abhilfe schaffen. Später wurden gegen Umweltbelastungen Katalysatoren eingebaut. Gegen Stau halfen scheinbar nur immer mehr Straßen.

Dass in einer Stadt gar nicht so viel Platz ist, dass jeder jederzeit mit dem Auto überall hinfahren und es auch noch überall abstellen kann; dass es eine unglaubliche Verschwendung von Ressourcen darstellt, wenn jeder eine Tonne Blech spazieren fährt; dass man innerhalb einer Stadt heute mit dem Fahrrad schneller ans Ziel gelangt als mit dem Auto: Das alles ist immer noch nicht in allen Köpfen angekommen. Und selbst wenn der Antrieb komplett emissionsfrei ist, bleibt der Bremsabrieb die größte Quelle von Feinstaub und Mikroplastik.

Wenn jeder Mensch für all seine Wege so viel Energie verbraucht wie nötig ist, um ein tonnenschweres Fahrzeug zu bewegen, bleibt das nicht ohne Auswirkungen auf die Erderwärmung. Vom Rohstoffverbrauch, Energieaufwand für die Produktion, Müll und Schrott einmal abgesehen. Es muss intelligentere, effizientere Wege der Fortbewegung geben, und es gibt sie: für kurze Entfernungen das Fahrrad. Und auf größere Distanzen der Schienenverkehr, der pro Kopf deutlich weniger Energie und Flächen verbraucht.

Die Maschinenfabrik Esslingen wird davon nicht wiedererstehen. Aber vielleicht hält ihre Geschichte einige Lehren bereit. Als Aktiengesellschaft war sie zwar ein privatrechtliches Unternehmen, das jedoch ohne vorausschauende staatliche Strukturpolitik niemals zustande gekommen wäre. Später verfolgten neue Anteilseigner ihre eigenen Interessen.

Und Daimler? Heute gehören zwei chinesische Aktionäre, Kuwait, Black Rock und die Bank of America zu den größten Anteilseignern. Die Aktienmehrheit liegt noch in Europa, aber der größte Absatzmarkt ist China. Schon deshalb, aufgrund der chinesischen Politik, die vom Verbrenner wegkommen will, geht nun auch die Ära des Dieselmotors zu Ende. Was danach kommt, ist noch ungewiss. Aber die Lösung für die Probleme, die das Automobil verursacht, kann und wird nicht von der Autoindustrie kommen.