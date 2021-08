Wo ist Gottschalk?

In einer Stadt, in der aus heiterem Nachthimmel waffenscheinpflichtige Steinbrocken aus der Bahnhofsfassade stürzen und in tödlicher Höhe eine apokalyptische Lücke reißen, überrascht dich nichts mehr. Allenfalls wundert mich, dass ich die Spuren der Erosion überhaupt wahrgenommen habe. Ein schwarzes Loch mehr oder weniger in unserem Steinhaufenkessel fällt schon lange nicht mehr auf.

Hinzufügen muss ich, dass das schon lange zertrümmerte Baudenkmal nach wie vor Reisenden als Stuttgarter Hauptbahnhof dient. Und vergessen darf ich beim Stichwort Bahnhof keinesfalls, die Zukunftsreklame auf der Homepage von me and all stuttgart zu würdigen. Dieses Unternehmen baut, finanziell gemästet vom Schweinebaron Clemens Tönnies, in der Bahnruine ein Vier-Sterne-Hotel. Originaltext:

"Wir gehen nach Stuttgart! Und zwar in drei gläserne! Etagen, die in den historischen Bonatzbau am Hauptbahnhof integriert werden. Wer dann im Stuttgarter Hauptbahnhof ankommt, kommt auch im me and all stuttgart an. Also fast. Zentraler geht’s definitiv nicht. Und spektakulärer kaum: Die drei Etagen werden nämlich als Glaskubus harmonisch ins historische Bahnhofsgebäude integriert. Auch die Fassaden und alten Schalterhallen bleiben erhalten. Das wird der Hammer und die me and all Lounge riiiesig. Es wird auch ein me and all Businesscenter mit 10 Boardrooms für Meetings für bis zu 12 Teilnehmer geben. On top of all. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen geflasht. Und irgendwie können wir auch die Feierabend-Beats in unserer Stuttgarter me and all Lounge schon hören." Zitatende.

Voll geflasht von den Hammer-Beats aus dem gelöcherten Bonatzbau stiefele ich definitiv zentral durch die Augusthitze Richtung Nirgendwo, bis ich am Börsenplatz ankomme. In Zockergeschäften unerfahren, ermittelte ich mit meinem Taschentelefon, was man unter Börsenplätzen versteht: nämlich vorzugsweise Orte, an denen Wertpapiere gehandelt werden (als wichtigstes Beispiel gilt New York).