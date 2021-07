Gedankenspringer

Zunächst schielte ich nicht auf berühmte literarische Flaneure, von denen selbst ich wusste, weil meine Wege zuvor ja nicht nur in Bars, sondern gelegentlich auch in Buchläden geführt hatten. Da ich aber nicht generell zu Anmaßung und Größenwahn neige, stiefelte ich ohne einen Gedanken an die Hessels, Prousts und Benjamins planlos durch Stuttgart, eine Stadt, die ihr Zentrum mit Autobahnen tranchiert hat. Fußgängerfreundliche Routen sind hier im politischen Bewusstsein weiter weg als die Milchstraße.

Darüber dachte ich anfangs aber nicht nach. Ich fühlte mich noch nicht als echter Spaziergänger, nur als einer, der auszieht, um Material für seine Kolumne aufzutreiben.

Zu Beginn meiner Geher-Laufbahn nannte ich mich in meinen Texten gelegentlich "Stadtstrolch", nicht ohne Hintergedanke: Mir war aufgefallen, dass viele Stadtzeitungen ihre Stadt viel zu wenig außerhalb der amtlichen Verlautbarungsakten beachteten. Schon gar nicht die Ecken und Nischen, die dir erst vertraut werden, wenn du in ihnen herumstrolchst. Einen Teil meiner geschätzten Leserschaft erinnerte das Wort "Stadtstrolch" an den "Stadtstreicher", an den (na ja) urbanen Vagabunden, den Berber. Auch das war mir gar nicht so unrecht. Mit meiner Herumgeherei wollte ich auch ein wenig den Müßiggänger würdigen, den Tagedieb, der mit dem Termingeschäft des Lokaljournalisten nicht viel am Hut hat. Er ist unterwegs als Hans Guck-in-die-Luft, im wahren Sinn des Worts: Irgendwann habe ich gemerkt, dass sich mir neue Dinge auftun, wenn ich meinen Blick in den Straßen auch mal nach oben richte. Es ist nicht sehr erregend, immer nur an Schaufensterpuppen hochzuschauen und auf Augenhöhe zu sein mit Turnschuhen und Mobiltelefonen. Das Spazierengehen öffnet dir andere Fenster als die zum Konsum.

Im Lauf der Jahre hat sich meine Art und Weise, mir meine kleine Welt zu erlaufen, stark verändert. Das Wort "Ergehen" erhielt neue Bedeutung. Immer öfter ging ich aus der Gegenwart in die Vergangenheit und wieder zurück. Und je tiefer ich in die Stadt eindrang, desto weiter ging ich aus ihr hinaus.

Die Bedeutung der Beinarbeit

Es ist keine Floskel, dass sich die große Welt in der kleinen spiegelt und umgekehrt. Als Spaziergänger begegne ich einem mir unbekannten Namen auf einem Straßenschild in Cannstatt. Wieder zu Hause, ermittele ich, was es damit auf sich hat, und dann bin ich auf einmal mitten in der Geschichte einer Familie, die vor den Nazis in die USA fliehen musste. Bei näherem Hinsehen ist diese Familie so gegenwärtig wie das Übel, dass die Nachkommen der Nazis in den Parlamenten vor unserer Haustür sitzen.

Den Blick auf solche Zusammenhänge habe ich weniger der Literatur und der Google-Maschine zu verdanken als dem Spazierengehen. Gehen im 3-km/h-Tempo schafft Räume für Gedankensprünge ohne Grenzen. Eine der Lehren daraus: Geschichte ist nicht Vergangenheit. Geschichte ist Gegenwart.